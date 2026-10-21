Hà Nội: Đổi mới hoạt động công tác Mặt trận

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và Thủ đô, công tác Mặt trận đứng trước yêu cầu ngày càng cao về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặc biệt, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phối hợp, hướng dẫn, nắm bắt tình hình nhân dân, tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động, thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ, chuyên viên cơ quan Mặt trận thành phố phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn nghiệp vụ sâu, tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học và tinh thần trách nhiệm cao.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa phát biểu và trao đổi chuyên đề tại lớp bồi dưỡng. Ảnh: Lê Dung

Theo đồng chí Trần Thị Phương Hoa, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố giữ vai trò quan trọng trong tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; hướng dẫn, phối hợp triển khai nhiệm vụ; tổng hợp tình hình nhân dân; tham mưu hoạt động giám sát, phản biện xã hội và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ trong toàn hệ thống Mặt trận. Vì vậy, chất lượng tham mưu và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng phòng, ban, cán bộ, chuyên viên có tác động trực tiếp đến chất lượng hoạt động chung của Mặt trận thành phố.

Cán bộ, chuyên viên cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tham gia lớp. Ảnh: Lê Dung

Trong khuôn khổ chương trình, các học viên được truyền đạt, nghiên cứu 3 chuyên đề trọng tâm, gắn với những yêu cầu đặt ra đối với công tác Mặt trận trong giai đoạn mới.

Ngay sau khai mạc, đồng chí Trần Thị Phương Hoa trao đổi chuyên đề “Những vấn đề mới về mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp”, tập trung làm rõ những nội dung liên quan đến tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động của hệ thống Mặt trận trong bối cảnh mới.

Các báo cáo viên trao đổi chuyên đề “Quán triệt Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 và các văn bản hướng dẫn thực hiện”; “Phát huy vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Thông qua các chuyên đề, lãnh đạo MTTQ thành phố truyền thông điệp cốt lõi: Lấy nhân dân làm trung tâm, lấy niềm tin làm nền tảng, lấy đồng thuận làm mục tiêu và đổi mới làm động lực để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đội ngũ cán bộ, chuyên viên cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố được cập nhật thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong công tác Mặt trận. Ảnh: Lê Dung

Công tác Mặt trận phải bắt đầu từ thực tiễn đời sống, gần dân, hiểu dân, lắng nghe và tôn trọng nhân dân; tăng cường đối thoại, giải quyết hài hòa những lợi ích chính đáng, tạo điều kiện để người dân tham gia xây dựng và phát triển cộng đồng.

Đại đoàn kết không dừng ở khẩu hiệu mà phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân và góp phần xây dựng Thủ đô phát triển bền vững. Chuỗi hành động xuyên suốt là: Gần dân - hiểu dân - nghe dân - tôn trọng dân - đối thoại với dân - cùng dân hành động - tạo đồng thuận - củng cố niềm tin - xây dựng đại đoàn kết.

Thông qua lớp bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ, chuyên viên cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố được cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, nhận diện những khó khăn, hạn chế và thống nhất phương pháp thực hiện nhiệm vụ. Từ đó cụ thể hóa nội dung tiếp thu thành kế hoạch hành động phù hợp với vị trí công tác, chủ động rà soát nhiệm vụ được giao, đề xuất cách làm mới, nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả phối hợp.