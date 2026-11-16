Hà Nội: Đổi mới giáo dục nghề nghiệp theo hướng đào tạo theo đơn đặt hàng, nhu cầu của doanh nghiệp

Hà Nội xác định đổi mới giáo dục nghề nghiệp (GDNN) theo hướng chuyển từ đào tạo dựa trên khả năng sẵn có của cơ sở; sang đào tạo theo đơn đặt hàng và nhu cầu thực tế của DN. Đây là sự điều chỉnh quan trọng trong cách tổ chức nguồn cung nhân lực: yêu cầu sử dụng lao động trở thành căn cứ để lựa chọn nội dung, kỹ năng, phương thức phối hợp đào tạo.

Theo các chỉ tiêu đến 2030, TP phấn đấu bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 180.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 75 - 80%, trong đó tỷ lệ có bằng cấp, chứng chỉ từ 55 - 60%. Tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin được đặt mục tiêu từ 80 - 90%.

Các chương trình đào tạo được định hướng chú trọng kỹ năng số, ngoại ngữ, ứng dụng AI và khả năng thích ứng với chuyển đổi xanh. TP khuyến khích cơ sở GDNN cùng DN xây dựng chương trình thực hành, nhất là trong công nghệ cao, du lịch, thương mại điện tử và logistics.

Để đào tạo sát nhu cầu, thông tin về DN và người lao động (NLĐ) cần được cập nhật liên tục. Trong Kế hoạch 420/KH-UBND, Hà Nội đặt nhiệm vụ thiết lập “Kho dữ liệu sống”, vận hành “Bộ não AI” để khai thác thông tin từ Cổng thông tin việc làm TP.

Hồ sơ NLĐ và DN sẽ được xây dựng, chuẩn hóa, kết nối với Sàn giao dịch việc làm quốc gia và hệ thống dữ liệu dùng chung của TP. Trên nền tảng đó, AI được ứng dụng để tự động hóa sàng lọc, kết nối hồ sơ, hướng tới giảm từ 30 - 50% thời gian tuyển dụng trung bình của DN và thời gian chờ việc của NLĐ. Đây là mục tiêu của kế hoạch, gắn với quá trình hoàn thiện hạ tầng dữ liệu.

Cùng với nền tảng số, trách nhiệm tổ chức thực hiện được phân định đến từng địa bàn. UBND TP giao Sở Nội vụ làm cơ quan thường trực, chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả; phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, các sở, ngành và chính quyền địa phương thực hiện chuyển đổi số trong kết nối cung - cầu.

Các xã, phường có trách nhiệm rà soát nhu cầu đào tạo nghề, nhất là với lao động thuộc nhóm ưu tiên và người có đất bị thu hồi; phối hợp cơ sở GDNN, DN tổ chức đào tạo gắn với tuyển dụng và việc làm tại chỗ. Cơ quan, địa phương định kỳ báo cáo kết quả, vướng mắc và đề xuất xử lý thông qua Sở Nội vụ.

Việc hỗ trợ chuyển đổi nghề cũng được đặt trong quá trình xây dựng chính sách. TP giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù về đào tạo sơ cấp, ngắn hạn, nâng cao kỹ năng, hỗ trợ đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. Lao động nông thôn, người có đất bị thu hồi, người hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp và một số nhóm đặc thù được xem xét trong quá trình này.