Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh Vũ Quang/TTXVN)

Chiều 26/11, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức Hội nghị lần thứ tám (mở rộng). Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu toàn hệ thống chính trị triển khai ngay các nhiệm vụ của năm 2027, giao trách nhiệm đến từng chỉ tiêu và lấy năng suất, hiệu quả thực chất, đời sống người dân làm thước đo tăng trưởng.

Giao rõ trách nhiệm đối với từng chỉ tiêu tăng trưởng

Hội nghị tập trung bàn thảo các nội dung quan trọng về Chương trình công tác năm 2027 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2027 của Thành ủy...

Hội nghị cũng xem xét các báo cáo, tờ trình về kinh tế-xã hội, tài chính-ngân sách, đầu tư công của thành phố, gồm: Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2027; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2026; Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2027; Điều chỉnh Kế hoạch tài chính 5 năm và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, kế hoạch đầu tư công năm 2027 của thành phố; Định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm đối với các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thành phố Hà Nội; Xin ý kiến thông qua chủ trương phát hành trái phiếu dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội năm 2027

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy cho biết, năm 2026, Hà Nội đã giảm gần 50% số thôn, tổ dân phố và 53% đầu mối đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập. Trên 99% dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên đã được làm sạch. Việc đánh giá cán bộ hằng quý theo mục tiêu, kết quả then chốt và chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (OKR, KPI) bước đầu được triển khai.

Về kinh tế-xã hội, 32 trong số 50 chỉ tiêu chủ yếu ước đạt hoặc vượt kế hoạch, 18 chỉ tiêu còn lại chưa được đánh giá tại thời điểm hội nghị. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 126% dự toán, vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 730.000 tỷ đồng, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký khoảng 5 tỷ USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 18,5%. Thành phố dự kiến đón 36 triệu lượt khách trong năm.

Bí thư Thành ủy nhận định tăng trưởng vẫn chủ yếu dựa vào các động lực truyền thống, thu hút đầu tư xã hội chưa tương xứng với tiềm năng, đóng góp của khoa học, công nghệ vào nâng cao năng suất còn hạn chế. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 11% năm 2026, ông yêu cầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ trong kịch bản tăng trưởng. Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện 50 chỉ tiêu ở mức cao nhất, nhất là các chỉ tiêu có khả năng chưa đạt mục tiêu.

Năm 2027, Hà Nội phấn đấu tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 11,1%. Bí thư Thành ủy yêu cầu các đơn vị xây dựng kịch bản điều hành đến từng tháng, từng quý, xác định dự án, năng lực sản xuất, thị trường và nguồn vốn có thể tạo thêm tăng trưởng. Mỗi chỉ tiêu phải có cơ quan chủ trì, lãnh đạo phụ trách, mốc kiểm tra và phương án bù đắp nếu tiến độ chậm. Dữ liệu phải được cập nhật hằng tháng để kịp thời điều hành.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh Vũ Quang/TTXVN)

Thành phố triển khai công việc ngay từ cuối năm 2026 để tạo khối lượng thực hiện trong quý 1/2027. Bí thư Thành ủy yêu cầu giao kế hoạch và vốn đầu tư công từ đầu năm, hoàn thành thủ tục giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu đối với dự án đủ điều kiện và tháo gỡ vướng mắc cho các dự án ngoài ngân sách chậm triển khai. Các cơ quan cần hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, tín dụng, thị trường, đồng thời đưa các cơ chế của Luật Thủ đô vào thực tiễn.

Cùng với thu hút dự án công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ, Hà Nội cần khai thác thị trường trong nước, phát triển du lịch, logistics, tài chính, thương mại điện tử, kinh tế đêm và công nghiệp văn hóa, tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Bí thư Thành ủy đề nghị hằng quý, cùng với chỉ số GRDP, thành phố đánh giá năng suất lao động, số doanh nghiệp gia nhập và rút khỏi thị trường, tiến độ xử lý ùn tắc, úng ngập, ô nhiễm, trật tự đô thị và an toàn thực phẩm. Kết quả tăng trưởng phải thể hiện qua chất lượng việc làm, thu nhập và môi trường sống của người dân.

Tập trung vốn cho dự án đủ điều kiện, nâng chất lượng thực thi

Bí thư Thành ủy cho biết quy mô kế hoạch đầu tư công năm 2027 dự kiến gấp gần ba lần kế hoạch năm 2026, đòi hỏi thay đổi cách quản lý dự án. Trước khi giao vốn, các cơ quan phải rà soát thủ tục, mặt bằng, thiết kế, hợp đồng, năng lực nhà thầu, tiến độ giải ngân và sản phẩm có thể hoàn thành. Vốn được bố trí theo mức độ sẵn sàng của từng dự án và điều chuyển kịp thời khi dự án chậm tiến độ.

Với mục tiêu hoàn thành khoảng 342 km đường sắt đô thị đến năm 2030, Bí thư Thành ủy yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo xác định các công việc quyết định tiến độ từng dự án, làm rõ các mốc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Thành phố cần cơ chế điều hành xuyên suốt để bảo đảm tiến độ, đưa đường sắt đô thị trở thành phương thức vận tải có vai trò chủ lực trong giảm ùn tắc.

Nguồn thu từ đất và giá trị tăng thêm ở khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) được xác định là nguồn lực quan trọng. Bí thư Thành ủy yêu cầu lập danh mục quỹ đất, tính chi phí tạo quỹ đất, dự kiến thời điểm thu, làm rõ cơ chế phân chia nguồn lực giữa thành phố với xã, phường và chuẩn bị phương án dự phòng. Đối với trái phiếu chính quyền địa phương năm 2027, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố căn cứ tình hình ngân sách, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy phương án cụ thể cho từng đợt phát hành để sử dụng hiệu quả vốn vay.

Từ đầu năm 2027, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị chuyển trọng tâm từ hoàn thiện mô hình sang nâng cao chất lượng thực thi. Bí thư Thành ủy yêu cầu siết chặt kỷ luật, đề cao trách nhiệm nêu gương, hoàn thiện quy chế phối hợp, vị trí việc làm và biên chế giai đoạn 2027-2031.

Việc đánh giá cán bộ theo OKR, KPI phải căn cứ vào sản phẩm công việc và kết quả phục vụ nhân dân, làm cơ sở cho quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển và sàng lọc cán bộ. Thành phố cũng chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại địa bàn mới sắp xếp và trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Hội nghị thông qua Chương trình công tác năm 2027 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy. Bí thư Thành ủy yêu cầu phân công lãnh đạo, cấp ủy và đơn vị chủ trì từng nhiệm vụ. Văn phòng Thành ủy đôn đốc thực hiện theo tuần, theo tháng.

Công tác kiểm tra, giám sát năm 2027 tập trung vào địa bàn, lĩnh vực có nguy cơ lãng phí, tiêu cực và các đơn vị chậm thực hiện nhiệm vụ hoặc có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ. Bí thư Thành ủy yêu cầu phát hiện sớm nguy cơ, hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc, phòng ngừa sai phạm. Sau mỗi cuộc kiểm tra phải xác định việc cần khắc phục, thời hạn và người theo dõi đến khi hoàn thành. Kết quả thực hiện kết luận kiểm tra là căn cứ đánh giá tổ chức đảng, cán bộ và người đứng đầu.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị toàn hệ thống chính trị đổi mới, hành động nhanh và quyết liệt hơn. Quyết tâm phải được thể hiện bằng những việc làm được tạo ra, công trình hạ tầng hoàn thành, điểm nghẽn được tháo gỡ, chính sách an sinh người dân được thụ hưởng và thái độ phục vụ của mỗi cán bộ, công chức…/.