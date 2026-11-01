Hà Nội: Đổi mới đánh giá cán bộ gắn với xây dựng vị trí việc làm

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố tham dự hội nghị tập huấn, quán triệt thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031 do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức. Ảnh: Thanh Hải

Đánh giá bằng mục tiêu, sản phẩm và dữ liệu

Đánh giá cán bộ là khâu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác cán bộ, quyết định chất lượng quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng nhân sự, tạo động lực để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Theo Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Lê Trung Kiên, tinh thần xuyên suốt trong đổi mới công tác đánh giá cán bộ của Hà Nội là chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại, từ đánh giá định tính sang đánh giá bằng mục tiêu, kết quả, sản phẩm và dữ liệu.

Từ đầu năm 2026, Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu đổi mới đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lấy tiến độ, chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm cá nhân làm tiêu chí. Việc này khắc phục tình trạng một số đơn vị đánh giá nặng định tính, kết quả chưa lượng hóa đồng đều, liên hệ giữa kết quả cá nhân và nhiệm vụ chính trị của cơ quan chưa chặt chẽ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành các quy định đổi mới công tác đánh giá cán bộ và triển khai đánh giá theo phương pháp OKR/KPI trên nền tảng HanoiWork. Mỗi nhiệm vụ được xác lập mục tiêu cụ thể, theo dõi xuyên suốt và đánh giá bằng sản phẩm đầu ra. Phương châm “6 rõ”, “1 xuyên suốt” giúp xác định trách nhiệm, hạn chế giao việc chung chung. Trên HanoiWork, nhiệm vụ được theo dõi, kiểm tra, đánh giá; minh chứng cập nhật, kiểm chứng, góp phần tăng minh bạch.

Kết quả, 6 tháng đầu năm 2026, 183/183 cơ quan, đơn vị thiết lập danh mục nhiệm vụ, sản phẩm dùng chung; tạo lập 877.672 nhiệm vụ, trong đó 13.393 nhiệm vụ chiến lược. Tháng 8-2026, 42.359 cán bộ được đánh giá theo KPI/OKR, gồm 414 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Trong 9 tháng năm 2026, 17/17 sở, ngành tham gia mở dữ liệu với 93/93 bộ dữ liệu; iHanoi có hơn 6,2 triệu tài khoản định danh.

Rà soát vị trí việc làm từ chức năng, nhiệm vụ thực tế

Cùng với đổi mới phương thức đánh giá cán bộ, Hà Nội đang triển khai rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong toàn hệ thống chính trị thành phố. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, nhằm xác định đúng nhu cầu nhân lực trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, sản phẩm và khối lượng công việc thực tế của từng cơ quan, đơn vị thay vì dựa chủ yếu vào tổ chức bộ máy và số lượng biên chế hiện có.

Cán bộ phường Hoàn Kiếm thực hiện việc đánh giá trên Hanoiwork. Ảnh: NB

Thực hiện Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu xây dựng dự thảo Đề án rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội. Đề án nhằm hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm phù hợp mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền sau sắp xếp; xác định nhu cầu nhân lực theo sản phẩm, khối lượng công việc thực tế và yêu cầu năng lực. Kết quả rà soát là căn cứ bố trí đội ngũ và xây dựng phương án biên chế.

Phạm vi gồm toàn bộ hệ thống chính trị cấp thành phố và cấp xã, thuộc bốn khối: Đảng, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Nội dung rà soát tập trung vào chức năng, nhiệm vụ, sản phẩm, khối lượng công việc; danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực; nhân lực hiện có, biên chế được giao và nhu cầu giai đoạn 2027-2031.

Theo dự thảo Đề án, thành phố thực hiện quy trình 8 bước, 9 biểu mẫu theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW. Ba phương pháp xác định nhu cầu gồm: Theo cơ cấu, chức danh, định mức; theo khối lượng, thời gian lao động đo được; thẩm định sản phẩm, tiến độ, trách nhiệm, chuyên môn với công việc khó chuẩn hóa. Quy trình gồm rà soát nhiệm vụ; làm rõ công việc, sản phẩm; xác định khối lượng, thời gian; đánh giá tác động của chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, tự chủ, đặt hàng, thuê dịch vụ, xã hội hóa; hoàn thiện danh mục vị trí; xác định số người cần thiết; đối chiếu nguồn lực xây dựng phương án biên chế từng năm; kiểm tra, xác nhận, tổng hợp.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, đây là nhiệm vụ có quy mô lớn, phức tạp, thời gian gấp, đòi hỏi các cơ quan thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, tính tiến độ theo ngày. Hà Nội đã đạt nhiều kết quả trong rà soát, sắp xếp vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và biên chế.

Thành phố cũng đi đầu trong đánh giá cán bộ dựa trên KPI, OKR; rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại 126 xã, phường để xác định tình trạng thừa, thiếu nhân lực. Đồng thời đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, với khoảng 946 nhiệm vụ quản lý nhà nước được phân cấp cho cấp xã; một số xã, phường còn tiếp nhận thêm các nhiệm vụ được thành phố ủy quyền.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, rà soát vị trí việc làm không đơn thuần là thống kê hay tính toán lại biên chế mà là nhiệm vụ mang tính cách mạng, đổi mới căn bản tư duy quản trị tổ chức bộ máy và sử dụng đội ngũ. Cốt lõi là chuyển từ quản lý theo tổ chức, con người, chỉ tiêu biên chế hiện có sang quản trị theo chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, sản phẩm đầu ra và hiệu quả công việc. Xác định rõ công việc, khối lượng và yêu cầu năng lực giúp giao nhiệm vụ gắn với giao quyền, bố trí nhân lực, phân định trách nhiệm, khắc phục trùng lặp, giao thoa.

Rà soát còn giúp xác định công việc cần đơn giản hóa, tự động hóa, giải quyết trên môi trường số; phân định phần việc nhà nước trực tiếp thực hiện với phần việc có thể tự chủ, xã hội hóa, đặt hàng hoặc thuê dịch vụ.

Để bảo đảm tiến độ, đồng chí Nguyễn Văn Phong yêu cầu các cơ quan xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để chủ động bố trí thời gian, nhân lực phù hợp. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi; kết quả triển khai là căn cứ đánh giá nhận thức, trách nhiệm và năng lực tổ chức thực hiện. Đồng thời, tuyệt đối tránh làm khép kín, hợp thức hóa biên chế hiện có; kết quả rà soát phải được thẩm định về tính đúng đắn, đầy đủ và tuân thủ nguyên tắc.

Thành phố chọn cách làm “làm thử - rút kinh nghiệm - nhân rộng”, không triển khai kê khai đồng loạt một cách hình thức. Với cấp cơ sở, thành phố đã giao phân loại 126 xã, phường thành 4 nhóm địa bàn theo đặc điểm, tính chất và điều kiện thực hiện nhiệm vụ, gồm đô thị đặc biệt, đô thị, đồng bằng, miền núi và điều kiện đặc thù; lựa chọn đơn vị đại diện từng nhóm để kiểm thử, đối chiếu phương pháp trước khi triển khai rộng.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, sau sắp xếp bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số, Hà Nội cần cơ sở khoa học để đánh giá công việc, xác định nhu cầu nhân lực, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ. Thành ủy đặt chất lượng, tính chính xác và khả năng kiểm chứng của số liệu lên hàng đầu. Kết quả rà soát phải là căn cứ tin cậy cho sắp xếp bộ máy, bố trí, sử dụng, đào tạo, đánh giá cán bộ và xây dựng phương án biên chế 2027-2031, không chạy theo số lượng, không làm hình thức.

Có thể thấy, từ đổi mới đánh giá cán bộ đến rà soát vị trí việc làm, Hà Nội đang hướng tới cách quản trị lấy nhiệm vụ, sản phẩm và hiệu quả thực hiện làm căn cứ. Đây là cơ sở để bố trí nhân lực, làm rõ trách nhiệm và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn của thành phố trong giai đoạn phát triển mới.