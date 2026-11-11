Hà Nội đổi mới cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài

Tuy nhiên, để chính sách thực sự phát huy hiệu quả, thành phố tiếp tục đặt ra yêu cầu đổi mới cách thu hút, trọng dụng, tạo môi trường để nhà khoa học phát huy năng lực và đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Nghiên cứu khoa học tại phòng thí nghiệm công nghệ cao của Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: Phạm Hùng

Đào tạo nhân lực theo nhu cầu của Thủ đô

Quá trình phát triển đô thị, nâng cao chất lượng quản trị và thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đặt ra yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực chất lượng cao đối với Hà Nội. Thành phố không chỉ cần đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học có trình độ chuyên môn sâu mà còn cần những người có khả năng nghiên cứu, đề xuất giải pháp và trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề từ thực tiễn.

Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND ngày 27-1-2026 của HĐND thành phố Hà Nội về cơ chế, chính sách thu hút và trọng dụng người có tài năng trên địa bàn Thủ đô đã mở rộng đối tượng và phương thức thu hút. Bên cạnh chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý trình độ cao, chính sách còn hướng tới nhà khoa học trẻ, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cá nhân có năng lực đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên.

Các hình thức tuyển dụng, hợp đồng lao động, chính sách hỗ trợ ban đầu, điều kiện làm việc và đãi ngộ cũng được đa dạng hóa. Tinh thần thu hút nhân tài gắn với nhiệm vụ phát triển của thành phố tiếp tục được cụ thể hóa qua chính sách hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh phục vụ giải quyết các bài toán lớn.

Năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội dự kiến xét hỗ trợ khoảng 100 nghiên cứu sinh theo Nghị quyết số 57/2026/NQ-HĐND ngày 15-6-2026 của HĐND thành phố và Quyết định số 145/2026/QĐ-UBND ngày 17-10-2026 của UBND thành phố. Điểm đáng chú ý của chính sách không chỉ nằm ở kinh phí hỗ trợ đào tạo, mà ở yêu cầu nội dung nghiên cứu phải phục vụ giải quyết những bài toán lớn của Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho rằng, chính sách hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh phục vụ các “bài toán lớn” đánh dấu một bước chuyển tầm nhìn của Hà Nội trong tư duy phát triển nhân lực chất lượng cao. Điểm cốt lõi ở đây không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính cho người học, mà là tinh thần chủ động gắn chặt đào tạo trình độ cao với nhu cầu thực tiễn của Thủ đô. Chính sách đột phá này mang lại 3 giá trị chiến lược quan trọng: Chuyển từ “đào tạo cái mình có” sang “đào tạo cái Hà Nội cần”; biến tiềm lực tri thức thành năng lực thực tiễn; thúc đẩy chuỗi giá trị ứng dụng và thương mại hóa.

“Giá trị thước đo của chính sách này không nằm ở “số lượng tấm bằng tiến sĩ”, mà ở việc phát triển một thế hệ nhà khoa học trẻ vừa tinh thông chuyên môn, vừa nắm bắt sâu sắc “hơi thở” của Thủ đô. Đây chính là mảnh ghép quan trọng giúp Hà Nội hiện thực hóa các chính sách nhân lực đỉnh cao theo tinh thần Luật Thủ đô năm 2026”, ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Sinh viên Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Bách khoa Hà Nội) nghiên cứu khoa học. Ảnh: Trung Tâm

Tạo môi trường để người tài phát huy năng lực

Định hướng phát triển nhân tài của Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đặt ra yêu cầu hoàn thiện các khâu từ phát hiện, tạo nguồn, đào tạo đến trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh. Trong đó, cơ chế “Nhân tài dẫn dắt nhân tài” được đặt ra nhằm phát huy vai trò của chuyên gia đầu ngành trong kết nối, cố vấn, hướng dẫn và hỗ trợ đội ngũ chuyên gia trẻ, hình thành những nhóm nghiên cứu có khả năng thực hiện các nhiệm vụ dài hạn.

Để giải phóng tối đa năng lực của đội ngũ trí thức và chuyên gia cho giai đoạn phát triển bứt phá, PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Hà Nội không đi theo lối mòn mà hướng tới một chiến lược toàn diện, kết hợp đồng bộ giữa thể chế, cơ chế tài chính và môi trường sáng tạo đỉnh cao.

Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thu hút, trọng dụng nhân tài. Trong đó, chuyển từ tuyển dụng đơn thuần sang đặt hàng chuyên gia giải quyết những bài toán lớn, với sản phẩm đầu ra cụ thể; bố trí công việc đúng sở trường, trao quyền chủ động và đánh giá bằng hiệu quả thực tế. Thành phố cũng sẽ đa dạng hóa hình thức tuyển dụng, hợp tác theo nhiệm vụ, dự án, mở rộng thu hút trí thức ngoài khu vực công với chế độ đãi ngộ phù hợp.

Cùng với đó, Hà Nội chú trọng hoàn thiện hệ sinh thái nghiên cứu, đầu tư hạ tầng khoa học, công nghệ, phòng thí nghiệm và không gian đổi mới sáng tạo; mở rộng mạng lưới chuyên gia quốc tế, trí thức kiều bào, phát huy vai trò dẫn dắt của chuyên gia đầu ngành và triển khai mô hình “Kiến trúc sư trưởng” cấp tỉnh, cấp dự án. Mục tiêu lâu dài là hình thành hệ sinh thái phát triển nhân lực đồng bộ, từ phát hiện, đào tạo, trọng dụng nhân tài đến ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tạo môi trường để các nhà khoa học yên tâm cống hiến và khẳng định giá trị.

Ở góc độ thu hút nhân lực công nghệ, Chủ tịch Mạng lưới các Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Vietnam Innovation Hub Chu Quang Thái cho rằng, Hà Nội có thể tận dụng các cơ chế từ Luật Thủ đô năm 2026 để thu hút doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp công nghệ và nhân lực công nghệ đến nghiên cứu, làm việc.

Hà Nội đang từng bước chuyển từ tư duy thu hút nhân lực bằng chính sách đãi ngộ sang xây dựng cơ chế phát hiện, đào tạo, sử dụng và phát triển nhân tài đồng bộ. Từ đây, người có năng lực được giao đúng nhiệm vụ, có điều kiện phát huy sở trường và được ghi nhận bằng những đóng góp cụ thể. Khi kết quả nghiên cứu có cơ hội chuyển hóa thành sản phẩm, giải pháp phục vụ thực tiễn, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài mới tạo được sức hấp dẫn và giá trị lâu dài đối với Thủ đô.