Hà Nội đổi mới cách triển khai Quy tắc ứng xử

TP Hà Nội hướng tới tạo chuyển biến trong cách ứng xử của mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan, trường học và khu dân cư (Ảnh: BTC).

Ngày 21/10, Sở VH,TT&DL Hà Nội phát động hưởng ứng thực hiện Quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026, đồng thời triển khai cuộc thi trực tuyến “Văn hóa từ mỗi hành động”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở VH,TT&DL Hà Nội - nhấn mạnh, sau gần 10 năm triển khai Quy tắc ứng xử, bên cạnh những kết quả tích cực, chuyển biến vẫn chưa thực sự rõ nét. Vì vậy, thành phố cần chuyển từ tuyên truyền, vận động sang hành động thiết thực, tạo hiệu quả bền vững.

Năm 2026, Hà Nội triển khai 10 mô hình, tập trung vào các lĩnh vực như xây dựng tuyến phố, khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp; công sở văn hóa, kỷ cương, trách nhiệm; trường học thân thiện; gia đình văn hóa; di tích, lễ hội văn minh, an toàn; chợ văn minh, tiểu thương thân thiện; ứng xử đẹp trên không gian mạng và phát triển thiết chế văn hóa, thể thao gắn kết cộng đồng.

Ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở VH,TT&DL Hà Nội.

Điểm mới là mỗi mô hình có bộ tiêu chí, thang điểm riêng, xác định rõ nhiệm vụ, kết quả và hồ sơ minh chứng. Các xã, phường lựa chọn từ 1 đến 3 mô hình phù hợp với thực tiễn để triển khai, tự đánh giá; thành phố kiểm tra thực tế làm căn cứ biểu dương và nhân rộng những cách làm hiệu quả.

Đến nay, 126/126 xã, phường đã ban hành kế hoạch, đăng ký mô hình. Văn phòng HĐND thành phố và 9 sở, ngành cũng đăng ký thực hiện Quy tắc ứng xử.

Hưởng ứng chương trình, xã Phú Xuyên lựa chọn mô hình trường học thân thiện và thiết chế văn hóa – thể thao thân thiện tại Nhà văn hóa – khu thể thao thôn Vạn Điểm. Địa phương đặt mục tiêu phổ biến, vận động cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện Quy tắc ứng xử, đồng thời duy trì hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tăng cường gắn kết cộng đồng.

Các đại biểu phát động hưởng ứng thực hiện Quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026.

Cùng dịp này, thành phố phát động cuộc thi trực tuyến “Văn hóa từ mỗi hành động”, khuyến khích người dân, cơ quan, trường học và địa phương gửi video ngắn về hành vi ứng xử đẹp, câu chuyện văn hóa hoặc sáng kiến thiết thực trong đời sống.

Theo ông Phạm Tuấn Long, các mô hình và cuộc thi cần tránh hình thức, gắn với nhiệm vụ cụ thể và kết quả có thể kiểm chứng. Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là quá trình lâu dài, đòi hỏi mỗi cá nhân tự giác biến chuẩn mực thành thói quen, góp phần hình thành môi trường sống văn minh, hiện đại trên địa bàn Thủ đô.