Không chỉ hoàn thành các nhiệm vụ được giao, những mô hình như tổ dân phố số, chợ số, thanh toán không dùng tiền mặt… đang từng bước đưa công nghệ đến gần hơn với người dân và tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số thực chất tại cơ sở.

Đổi mới phương thức quản trị từ chuyển đổi số

Thực hiện Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 14-7-2026 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, các xã, phường đã chủ động cụ thể hóa nhiệm vụ, phân công trách nhiệm và huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Qua quá trình triển khai, chuyển đổi số không còn chỉ được nhìn nhận ở việc ứng dụng công nghệ hay hoàn thành các chỉ tiêu được giao mà đang từng bước trở thành phương thức đổi mới hoạt động quản lý, điều hành và phục vụ người dân.

Tại phường Cầu Giấy, đợt thi đua cao điểm được triển khai với tinh thần “6 rõ”. Phường đã tổ chức 4 hội nghị quán triệt, thu hút 328 lượt cán bộ, công chức, tổ trưởng dân phố và thành viên các tổ công nghệ số tham gia. Sự phối hợp giữa chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và doanh nghiệp công nghệ số góp phần tạo nguồn lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ.

Kết quả, phường Cầu Giấy hoàn thành 8/8 nhiệm vụ trọng tâm do thành phố giao, đạt tỷ lệ 100% và xếp thứ 10 trong tổng số 126 xã, phường trên địa bàn Thủ đô. Đáng chú ý, cùng với kết quả thực hiện nhiệm vụ, địa phương đã chủ động nghiên cứu, vận hành nhiều mô hình số hóa có tính ứng dụng cao, nổi bật là “Bản sao số phường Cầu Giấy”. Mô hình hướng tới chuyển đổi từ phương thức quản lý hành chính truyền thống sang quản trị thông minh dựa trên dữ liệu.

Bên cạnh đó, mô hình “Nhà họp số” được cụ thể hóa bằng việc thiết lập 2 phòng họp giao ban trực tuyến và duy trì 24 điểm hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng tại các nhà văn hóa. Các điểm đều bố trí nhân sự trực cố định theo lịch thông báo, trực tiếp hướng dẫn người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, cài đặt định danh điện tử và khai thác các tiện ích số thiết yếu…

Các thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng của Tổ dân phố số 8 phường Bạch Mai tích cực vận động, hướng dẫn người dân tham gia "Tổ dân phố số" trên iHanoi. Ảnh: Linh Chi

Tại phường Bạch Mai, chuyển biến trong quản trị được thể hiện qua việc đưa công nghệ vào các khâu vận hành của hệ thống chính trị. Trong 9 tháng năm 2026, 100% văn bản hành chính được xử lý, ký số điện tử trên 4 trục hệ thống gồm Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Phường cũng tổ chức tập huấn không gian làm việc số Hanoiwork, OKR/KPI, ứng dụng AI và 4 thủ tục hành chính của Đảng, thu hút hàng trăm cán bộ, đảng viên tham gia.

Đáng chú ý, kết thúc đợt cao điểm 100 ngày, phường Bạch Mai hoàn thành các nhiệm vụ thành phố giao, đứng thứ 7/51 đơn vị thuộc nhóm phường, đạt điểm tổng hợp 88,79, xếp loại “Tốt”, với 5/5 chỉ tiêu đạt. Địa phương triển khai 6 mô hình sáng tạo trong chuyển đổi số, gồm: Chi bộ số; chuyển đổi số thích ứng với đảng viên cao tuổi; ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới quán triệt nghị quyết Đảng ủy phường; bình dân học vụ số; chợ số; tuyến phố không dùng tiền mặt và đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao. Hệ thống “Camera an ninh” cũng được vận hành thông qua Trung tâm giám sát với 135 mắt camera.

Đưa tiện ích số vào từng khu dân cư, hoạt động kinh doanh

Nếu đổi mới quản trị là một chuyển biến quan trọng trong 100 ngày cao điểm thì việc đưa công nghệ đến với người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp chính là thước đo cụ thể về mức độ lan tỏa của chuyển đổi số. Tại nhiều địa phương, các tổ chuyển đổi số cộng đồng đã trở thành lực lượng trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng nền tảng số.

Cán bộ phường Kim Liên hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận, sử dụng nền tảng số trong thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh: NB

Ở phường Bạch Mai, phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người” được triển khai nhằm khắc phục những khó khăn về kỹ năng công nghệ, nhất là đối với người cao tuổi. Trong chiến dịch 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, phường đã xây dựng dữ liệu cho 28.832/28.935 thửa đất, đạt 99,6%. Đồng thời, hỗ trợ thành công 7.650/8.306 hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số, vượt chỉ tiêu thành phố giao.

Để tăng cường kết nối với người dân, phường thành lập 51 Tổ chuyển đổi số cộng đồng với 371 thành viên. Nền tảng Viettel Tammi được triển khai tích hợp với Công dân Thủ đô số (iHanoi). Đến nay, 51/51 tổ dân phố đã tạo nhóm cộng đồng có mã QR trên iHanoi, với gần 11.600 người dân tham gia tương tác thường xuyên, bình quân 227 người mỗi nhóm; tổng số lượt tương tác trên các nhóm cộng đồng, tổ dân phố là 3.054 lượt.

Còn tại phường Kim Liên, kết quả đợt cao điểm cũng cho thấy sự lan tỏa của chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh và đời sống khu dân cư. Phường hoàn thành 8/8 nhiệm vụ được giao, trong đó có 4 nhiệm vụ vượt chỉ tiêu gồm hỗ trợ chuyển đổi số cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa; đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử; tổ chức livestream quảng bá sản phẩm địa phương và giải ngân kinh phí chuyển đổi số. Phường đã hỗ trợ 3.563/1.203 đối tượng hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc diện triển khai, bằng 296,2% chỉ tiêu được giao. Có 156/189 hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đạt 82,54%; 1.893 hộ kinh doanh được hướng dẫn sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai tại 1/1 chợ dân sinh và 5/5 tuyến phố kinh doanh. Riêng mô hình “Kim Liên SmartBiz” thí điểm tại khu vực các tổ dân phố số 5, 6, 7 và 8 trên tuyến phố Chùa Bộc đã số hóa 45/45 hộ kinh doanh. Toàn bộ các hộ có mã QR thanh toán, 48,9% sử dụng hóa đơn điện tử. Từ phạm vi thí điểm, bản đồ số được mở rộng ra toàn phường, ghi nhận 1.380 cơ sở kinh doanh.

Hoạt động thương mại điện tử cũng ghi nhận kết quả nổi bật khi phường hỗ trợ đưa 40 sản phẩm tiềm năng lên sàn thương mại điện tử, gấp 8 lần chỉ tiêu tối thiểu 5 sản phẩm. Có 18 buổi livestream với sự tham gia của lãnh đạo UBND phường, đạt 128,6% chỉ tiêu; toàn bộ 188/188 sản phẩm, dịch vụ địa phương được giới thiệu, quảng bá thông qua hoạt động này. Ở khu dân cư, 29/29 tổ dân phố đã tạo nhóm cộng đồng có mã QR trên iHanoi. Đến ngày 21-10-2026, các nhóm có tổng cộng 2.588 người tham gia.

Thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Hưng Giáo, xã Tam Hưng hướng dẫn người dân quét mã QR tham gia Nhóm chat cộng đồng trên ứng dụng iHanoi. Ảnh: Bình Minh

Không chỉ ở các phường nội đô, chuyển đổi số tại xã Tam Hưng cũng được triển khai gắn với quản lý và đời sống dân sinh. Đến nay, xã hoàn thành 6/8 nhiệm vụ trọng tâm, đạt tỷ lệ 75%; kinh phí chuyển đổi số giải ngân đạt 96,83%, với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Địa phương hỗ trợ ứng dụng nền tảng số cho 611 đối tượng gồm hộ kinh doanh, doanh nghiệp và làng nghề; đưa 13 sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, đạt 260% chỉ tiêu đề ra.

Thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai tại 4/4 chợ dân sinh và 5 tuyến phố kinh doanh. Cả 14/14 thôn đã thiết lập nhóm cộng đồng trên iHanoi, với 1.662 người tham gia. Các mô hình Thôn số gắn với mã QR cộng đồng, livestream, thương mại điện tử “Tam Hưng kết nối”, trợ lý ảo AI trong hoạt động công vụ, “Bình dân học vụ số” tại nhà văn hóa thôn và Thư viện số cộng đồng đang từng bước đưa công nghệ vào hoạt động quản lý, sinh hoạt…

Từ những kết quả trên có thể thấy, chặng đường phía trước đòi hỏi mỗi địa phương không chỉ duy trì những mô hình đã triển khai mà còn phải tiếp tục đổi mới cách làm, gắn chuyển đổi số với yêu cầu quản lý và những vấn đề cụ thể nảy sinh trong thực tiễn. Từ việc chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu đến nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ của người dân, từng nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên, có đầu mối chịu trách nhiệm và kết quả cụ thể. Đây cũng là cơ sở để các xã, phường phát huy những kinh nghiệm từ đợt cao điểm, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền và chất lượng phục vụ nhân dân.