Hà Nội: Dồi dào nguồn hàng phục vụ Tết

Hà Nội chủ động kế hoạch dự trữ hàng hóa dịp Tết. Ảnh: Lê Minh

Dự trữ hàng hóa tăng từ 10 - 20%

Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho biết, Hà Nội chủ động kế hoạch dự trữ hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 tăng từ 10 - 20%. Theo đó, Sở Công thương đã triển khai chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố đến các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn và đề nghị các tỉnh, thành phố hỗ trợ giới thiệu doanh nghiệp (DN) tham gia, chương trình bình ổn thị trường thu hút 25 đơn vị sản xuất, kinh doanh của Hà Nội và các tỉnh, thành phố tham gia, tổ chức cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân thông qua 15.900 điểm bán trên địa bàn.

Qua đó dự kiến nhu cầu hàng hóa thiết yếu trong 3 tháng trước, trong và sau Tết gồm: Gạo khoảng 332 nghìn tấn; thịt lợn 18 nghìn tấn; thịt bò 4,5 nghìn tấn; thịt gà, vịt 10 nghìn tấn; trứng gia cầm 99 triệu quả; rau, củ 312 nghìn tấn; thực phẩm chế biến 3,4 nghìn tấn; thủy hải sản 6,8 nghìn tấn. Bên cạnh đó, Sở Công thương còn duy trì mạng lưới phân phối rộng khắp với 34 trung tâm thương mại, 139 siêu thị, 468 chợ, trên 2.000 cửa hàng tiện lợi và hàng chục nghìn cửa hàng kinh doanh tổng hợp, chuyên doanh, góp phần bảo đảm lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân, nhất là trong dịp cuối năm và Tết Đinh Mùi 2027.

Cùng với việc chuẩn bị nguồn hàng, Hà Nội sẽ tổ chức các điểm bán phục vụ Tết tại khu dân cư, khu công nghiệp và khu vực ngoại thành. Sở Công thương phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các chuyến bán hàng lưu động, chợ hoa xuân và hoạt động xúc tiến thương mại, tạo thuận lợi cho người dân mua sắm.

Cùng với việc chuẩn bị nguồn hàng Tết, thành phố tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, gắn với các hoạt động kết nối cung cầu, hỗ trợ DN mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đẩy mạnh kiểm soát giá cả, bình ổn thị trường

Trước nhu cầu mua sắm tăng cao dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, đại diện Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam đề nghị các DN phân phối, bán lẻ là hội viên và đơn vị trực thuộc chủ động kế hoạch cung ứng hàng hóa, đẩy mạnh khuyến mại, kích cầu tiêu dùng. Theo đó, Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam vừa ban hành Công văn số 58/CV-HHBL ngày 30/10/2026 gửi các hội viên là doanh nghiệp phân phối, bán lẻ và đơn vị trực thuộc, đề nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-BCT của Bộ Công thương về các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Bên cạnh công tác bình ổn thị trường, Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam sẽ phối hợp với lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan chức năng tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái và hàng nhập khẩu giá rẻ không rõ nguồn gốc xuất xứ trên cả kênh thương mại truyền thống lẫn thương mại điện tử.

Hoạt động này nhằm hỗ trợ sản xuất trong nước, bảo vệ thị trường nội địa và quyền lợi người tiêu dùng trong giai đoạn nhu cầu mua sắm gia tăng.

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Dương Mạnh Hùng, trong 10 tháng đầu năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 4.791 vụ, xử lý 4.201 vụ; trong đó có 1.304 vụ phối hợp với cơ quan công an, 38 vụ phối hợp với các cơ quan khác và 81 vụ chuyển cơ quan điều tra. Xử phạt vi phạm hành chính hơn 66 tỷ đồng; trị giá hàng tịch thu hơn 15 tỷ đồng; trị giá hàng buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả hơn 44 tỷ đồng...

Theo ông Hùng, những tháng cuối năm chính là thời gian tổ chức cao điểm chống hàng giả, gian lận thương mại, vi phạm an toàn thực phẩm; tăng cường phối hợp liên ngành và chính quyền xã, phường, xử lý nghiêm vi phạm. Tăng cường cảnh báo, tiếp nhận và xử lý phản ánh của người tiêu dùng; khuyến khích mua sắm an toàn, ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, kết hợp kênh trực tiếp và trực tuyến.

Trong khi đó theo ông Nguyễn Thế Hiệp, Hà Nội chủ động chuẩn bị nguồn cung hàng hóa, tăng cường kết nối liên vùng, mở rộng kênh phân phối và kích cầu tiêu dùng; đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân dịp cuối năm 2026 và Tết Đinh Mùi 2027.