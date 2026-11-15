Hà Nội đốc thúc hoàn thiện hạ tầng 26 cụm công nghiệp

Hà Nội đẩy mạnh phát triển cụm công nghiệp, mở rộng không gian sản xuất và tạo việc làm cho người lao động. Ảnh: Chinhphu.vn

Theo báo cáo của Sở Tài chính Hà Nội, đến hết tháng 8/2026, toàn thành phố có 129 cụm công nghiệp được thành lập. Trong đó, 77 cụm đã đi vào hoạt động, thu hút khoảng 4.300 hộ, doanh nghiệp với 61.000 lao động; 52 cụm đang trong quá trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Tuy nhiên, việc triển khai một số dự án vẫn gặp khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, đất đai, quy hoạch và thủ tục đầu tư.

Tập trung hoàn thiện hạ tầng 26 cụm công nghiệp

Tại Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 12/11/2025, Hà Nội đặt mục tiêu trong năm 2026 hoàn thành hạ tầng kỹ thuật của 26 cụm công nghiệp đã khởi công giai đoạn 2021 - 2025; thu hút đầu tư, lấp đầy 6 cụm đã hoàn thiện hạ tầng; đồng thời thành lập hoặc mở rộng từ 5 đến 10 cụm công nghiệp phù hợp với quy hoạch.

Để thực hiện mục tiêu này, thành phố yêu cầu rà soát, phê duyệt hoặc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, tập trung giải phóng mặt bằng và tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng.

Sở Công Thương được giao chủ trì theo dõi, đôn đốc tiến độ phát triển cụm công nghiệp, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư giải quyết khó khăn trong quá trình triển khai.

Đối với các địa phương, UBND các xã, phường có trách nhiệm rà soát những dự án chậm triển khai, báo cáo UBND thành phố xem xét, xử lý; đồng thời phối hợp tháo gỡ vướng mắc liên quan đến mặt bằng, quy hoạch và hạ tầng kết nối.

Các địa phương cũng phải xác định nhu cầu đầu tư công trình trong và ngoài hàng rào cụm công nghiệp, phân định trách nhiệm đầu tư giữa ngân sách cấp xã và thành phố để bảo đảm hạ tầng đồng bộ.

Về phía chủ đầu tư, Hà Nội yêu cầu tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng, tuân thủ các quy định về đất đai, xây dựng, môi trường và phòng cháy, chữa cháy; đồng thời chuẩn bị điều kiện khởi công những dự án còn lại.

Ngày 5/11/2026, tại cuộc làm việc với Sở Tài chính, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính, trong đó có các vấn đề liên quan đến triển khai dự án và phát triển cụm công nghiệp.

Cùng với việc xử lý vướng mắc để các dự án đủ điều kiện tiếp tục triển khai, thành phố yêu cầu rà soát, xử lý theo quy định đối với những dự án chậm tiến độ, không đáp ứng yêu cầu.

Theo Sở Tài chính, riêng tháng 8/2026, Hà Nội đã ban hành quyết định thành lập thêm 7 cụm công nghiệp. Tuy nhiên, việc thành lập chưa đồng nghĩa với hoàn thành giải phóng mặt bằng hoặc xây dựng hạ tầng.

Đến đầu tháng 11/2026, chưa có số liệu tổng hợp được xác minh về số cụm công nghiệp đã hoàn thành hạ tầng trong nhóm 26 cụm thuộc mục tiêu năm 2026.

Liên quan đến hoạt động sản xuất, tại Thông báo số 1889/TB-UBND ngày 11/11/2026 về kết luận hội nghị UBND thành phố ngày 6/11, Sở Công Thương được giao làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp công nghiệp, xuất khẩu, phân phối và logistics để tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp

Bên cạnh tiến độ xây dựng hạ tầng, Hà Nội đặt ra yêu cầu hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường tại những cụm công nghiệp đang hoạt động và các dự án xây dựng mới.

Theo Kế hoạch số 305/KH-UBND, thành phố đặt nhiệm vụ hoàn thành đầu tư xây dựng, đưa vào hoạt động hệ thống xử lý nước thải tập trung tại 11 cụm công nghiệp đang hoạt động, thuộc danh mục đã được phê duyệt tại Quyết định số 6613/QĐ-UBND ngày 15/11/2019.

Đồng thời, Hà Nội yêu cầu hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung tại cụm công nghiệp Thanh Thùy giai đoạn 2, xã Tam Hưng và cụm công nghiệp làng nghề Chàng Sơn, xã Tây Phương.

Đối với những cụm công nghiệp đã có trạm xử lý nước thải nhưng hệ thống hạ tầng chưa đồng bộ hoặc xuống cấp, thành phố yêu cầu kiểm tra, đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án sửa chữa, nâng cấp.

Phối cảnh Cụm công nghiệp Yên Nghĩa. Ảnh: Chủ đầu tư

Năm cụm công nghiệp thuộc diện rà soát gồm Yên Nghĩa (phường Yên Nghĩa), Liên Hà (xã Ô Diên), Bát Tràng (xã Bát Tràng), cụm công nghiệp sơn mài Duyên Thái (xã Hồng Vân) và Tân Triều (xã Thanh Liệt).

Cùng với hệ thống xử lý nước thải, các cụm công nghiệp phải rà soát, cải tạo hệ thống giao thông phục vụ chữa cháy, hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà và các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Đối với những cụm công nghiệp xây dựng mới, việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn quốc gia phải được thực hiện đồng bộ với quá trình xây dựng hạ tầng, bảo đảm các điều kiện cần thiết trước khi đưa vào khai thác.

Về công tác quản lý, Hà Nội giao Sở Công Thương nghiên cứu, xây dựng đề án chuyển đổi hoạt động quản lý, kinh doanh và khai thác hạ tầng kỹ thuật tại các cụm công nghiệp đang hoạt động sang doanh nghiệp quản lý trong năm 2026.

Đây là nhiệm vụ đang được nghiên cứu, chưa phải phương án đã được phê duyệt và triển khai trên toàn bộ hệ thống cụm công nghiệp.

Đối với các cụm do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện trước đây làm chủ đầu tư, thành phố yêu cầu xây dựng, phê duyệt phương án giá dịch vụ và giá xử lý nước thải theo quy định.

Các chủ đầu tư cũng được giao tăng cường thu hút doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vào những cụm đã hoàn thiện hạ tầng, góp phần khai thác hiệu quả các công trình đã đầu tư.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, trong 10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Nội tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong cùng kỳ giai đoạn 2019 - 2026.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13%; khai khoáng tăng 7,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 10,6%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,2%.

Trong bối cảnh Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026, việc hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp, xử lý những dự án chậm tiến độ và đưa các công trình xử lý nước thải vào hoạt động là những nhiệm vụ được thành phố tập trung thực hiện để bổ sung mặt bằng sản xuất, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Trần Trọng