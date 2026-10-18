Hà Nội đoạt giải tập thể xuất sắc Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương…

Đại biểu thành phố Hà Nội có Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới dự Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ sáu, năm 2026. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Sự phát triển vượt bậc về quy mô và chất lượng

Cuộc thi do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức, dành cho các tác phẩm chính luận sáng tạo lần đầu, với 5 thể loại: Tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình, video clip.

Cuộc thi diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV và các chủ trương, quyết sách chiến lược của Đảng; tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Chủ đề của cuộc thi là “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới”.

Các đại biểu tham dự lễ trao giải. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Điểm mới của cuộc thi năm nay là được tổ chức đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Sau khoảng 9 tháng công bố và triển khai trên phạm vi toàn quốc, cuộc thi ghi nhận sự phát triển vượt bậc về quy mô và chất lượng.

Toàn quốc đã nhận được 905.681 tác phẩm dự thi, tăng 67,17% so với năm 2025, với sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhà báo, giảng viên lý luận chính trị, đoàn viên, thanh niên đến cán bộ hưu trí, học sinh, sinh viên, người Việt Nam công tác, học tập ở nước ngoài và một số tác giả quốc tế.

Thực hiện hướng dẫn của Ban Chỉ đạo cuộc thi cấp Trung ương, các đơn vị, địa phương đã tiến hành thẩm định, đánh giá nhiều vòng, nhiều cấp; tổ chức chấm giải, chọn lựa các tác phẩm có chất lượng tốt nhất để gửi dự thi cấp Trung ương. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cuộc thi đã thành lập Hội đồng Giám khảo gồm các nhà khoa học, nhà báo có kinh nghiệm, uy tín, tổ chức chấm 2 vòng sơ khảo và chung khảo theo hình thức chấm kín, độc lập đối với từng tác phẩm.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn phát biểu tại Lễ trao giải. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại lễ trao giải, Ban Chỉ đạo cuộc thi trao tặng Bằng khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc; 165 giải thưởng cá nhân cho các tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm dự thi xuất sắc. Trong đó có 12 giải A, 22 giải B, 39 giải C, 74 giải Khuyến khích và 18 giải Triển vọng; đồng thời trao tặng 2 phần thưởng cho tác giả lớn tuổi và nhỏ tuổi tiêu biểu tham gia dự thi.

Khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tư tưởng

Phát biểu tại lễ trao giải, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đánh giá, cuộc thi đã thu hút số lượng tác phẩm nhiều nhất từ trước đến nay. Chất lượng tác phẩm ngày càng được nâng cao, thể hiện ở lập luận sắc bén, tính chiến đấu, sức thuyết phục, bám sát thực tiễn sinh động của đất nước.

Tác giả thuộc nhiều tầng lớp, đến từ mọi miền Tổ quốc, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và tác giả người nước ngoài. Điều đó cho thấy bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã trở thành nhu cầu tự thân, việc làm thường xuyên của tổ chức Đảng, đảng viên và được sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân…

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Trần Cẩm Tú và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao Giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Phương Hoa / TTXVN

Cùng với đó, mỗi tác phẩm dự thi là một tiếng nói khẳng định niềm tin, lý tưởng cách mạng. Mỗi tác giả là một chiến sĩ trên trận địa đấu tranh tư tưởng, lý luận, góp phần bảo vệ chân lý, lẽ phải, lan tỏa cái đúng, cái mới, cái đẹp và tính chính nghĩa trong xã hội; đồng thời chủ động đấu tranh, phê phán, phản bác các quan điểm, tư tưởng và hành động sai trái, thù địch, phản động, đi ngược lại sự nghiệp cách mạng của Đảng, lợi ích của quốc gia, dân tộc, gây phương hại đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, cản trở các xu hướng tiến bộ xã hội.

Theo đồng chí Đoàn Minh Huấn, lễ trao giải năm nay là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng với những quyết sách lớn nhằm hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Cụ thể hóa tinh thần đó, ngày 22-8-2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tư tưởng, trong đó bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cốt lõi.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao Giải B cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Khánh Huy

“Đây là yêu cầu cấp thiết trong kỷ nguyên mới của đất nước, được triển khai ở tầm chiến lược thông qua nhiều phương thức khác nhau, trong đó Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một hoạt động cơ bản”, đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ bảy, năm 2027.

Ban Chỉ đạo cuộc thi trao tặng Bằng khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Khánh Huy

Ban Chỉ đạo đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục hưởng ứng bằng những cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; đồng thời kêu gọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, đồng bào trong và ngoài nước cùng bạn bè quốc tế tích cực tham gia.

Thành ủy Hà Nội vinh dự đoạt giải tập thể có thành tích xuất sắc tại cuộc thi, với 1 giải B, 2 giải C, 3 giải Khuyến khích, 2 giải Triển vọng và tác giả lớn tuổi tham gia dự thi. Trước đó, sau hơn 3 tháng phát động (từ tháng 3 đến hết tháng 5-2026), Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ về quy mô, số lượng và chất lượng tác phẩm. Ban tổ chức lựa chọn 80 tác phẩm có chất lượng cao gửi tham dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Trung ương.