Hà Nội: Đình Mông Phụ - cái nôi văn hóa giữa lòng làng cổ Đường Lâm

Cổng đình làng Mông Phụ được chạm khắc hoa văn tinh xảo

Tọa lạc tại trung tâm làng cổ Đường Lâm, phường Sơn Tây, Hà Nội, đình Mông Phụ được xem là một trong những công trình kiến trúc đặc sắc của làng Việt Bắc Bộ. Trải qua hàng trăm năm tồn tại, ngôi đình vẫn giữ được những nét kiến trúc, chạm khắc mang dấu ấn của nghệ thuật truyền thống. Đồng thời, ngôi đình trở thành không gian gắn kết cộng đồng và đời sống tín ngưỡng của người dân địa phương.

Theo tư liệu được lưu giữ, đình Mông Phụ được xây dựng từ năm 1533, dưới thời vua Mạc Đăng Doanh. Sau nhiều lần tu sửa, công trình vẫn bảo tồn được những giá trị kiến trúc và nghệ thuật đặc trưng, đặc biệt là diện mạo được định hình từ đầu thế kỷ XIX. Tên gọi Mông Phụ được cho là ghép từ tên hai quả đồi Mông Sơn và Khúc Phụ, gắn với thế đất “tựa sơn đạp thủy” - phía sau tựa núi, phía trước hướng ra sông nước.

Mái đình võng nhẹ, lợp ngói mũi hài

Đình được xây dựng trên khu đất cao và ở vị trí trung tâm của làng. Đại đình quay về hướng Tây Nam, phù hợp với quan niệm phong thủy của người xưa. Phía trước công trình là khoảng không gian thoáng, kết hợp với mặt nước theo nguyên tắc “tụ thủy”, tạo nên tổng thể hài hòa giữa kiến trúc và cảnh quan.

Mang dáng dấp kiến trúc nhà sàn, đình Mông Phụ thể hiện sự giao thoa giữa kiến trúc Việt và Mường. Công trình được xây theo chữ “Công”, gồm Nghi môn, sân đình, Tả mạc, Hữu mạc và Đại đình. Các hạng mục được sắp xếp liên hoàn, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, vừa tạo nên một tổng thể kiến trúc mang tính biểu tượng của làng quê Bắc Bộ.

Góc mái được chạm khắc hình rồng

Đặc biệt, sân đình được thiết kế thấp hơn mặt bằng xung quanh. “Sân được xây thấp hơn mặt bằng chung quanh với một ngụ ý đầy chất thơ: Khi trời mưa, nước sẽ ào ạt đổ về sân đình như một khát vọng cho đời sống luôn no đủ, phồn thịnh. Từ sân đình, nước sẽ theo các rãnh nhỏ chạy dọc hai bên thân đình, nó như hai cái râu của con rồng đấy”, ông trông coi đình làng chia sẻ.

Ở hai góc sân đình còn có hai hồ nước nhỏ. Theo lời kể của người trông coi, những hồ nước này được các thế hệ trước xây dựng với mục đích dự trữ nước, phục vụ việc chữa cháy và bảo vệ công trình trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn.

Không gian bên trong đình là nơi thờ Tản Viên Sơn Thánh, một trong Tứ thánh bất tử trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam và được nhân dân địa phương tôn làm Thành hoàng làng. Bên cạnh giá trị tín ngưỡng, đình Mông Phụ còn lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị lịch sử và nghệ thuật. Trong đó có bức hoành phi với bốn chữ Hán “Dũng cảm cả tưởng”, được cho là do vua Thành Thái ban tặng cho dân làng sau một trận đánh bắt cướp.

Bức hoành phi “Dũng cảm cả tưởng” được lưu giữ trong ngôi đình

Đình Mông Phụ hiện vẫn lưu giữ chiếc khánh đồng cổ (một loại nhạc khí, pháp khí cổ) trong khuôn viên sân đình. Đây là một trong những cổ vật, đồ tế tự được bảo tồn nguyên vẹn, góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của đình làng. Trong các nghi lễ thờ cúng, tiếng khánh ngân lên với âm sắc trầm ấm, tạo nên không khí trang nghiêm, đồng thời mang ý nghĩa thức tỉnh tâm thức, dẫn dắt con người hướng về không gian linh thiêng.

Khánh đồng được lưu giữ và treo tại đình Mông Phụ

Đối với người dân làng cổ Đường Lâm, đình Mông Phụ không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn gắn liền với đời sống tinh thần và ký ức của nhiều thế hệ. Chị Quỳnh Anh (phường Sơn Tây, Hà Nội) chia sẻ: “Đình làng đã gắn bó với người dân từ bao đời nay. Mỗi dịp Tết đến, đình làng Mông Phụ lại tổ chức lễ hội với không gian chợ Tết truyền thống. Dân làng tụ họp để dâng hương, cầu an, cầu phúc cho mảnh đất, cho gia đình. Những hoạt động văn hóa dân gian như trò chơi đánh vật, đấu vật và chọi gà cũng được tổ chức”.

Ngày nay, đình Mông Phụ được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia và trở thành một điểm đến tiêu biểu của làng cổ Đường Lâm. Giữa những ngôi nhà đá ong đã nhuốm màu thời gian, ngôi đình vẫn hiện diện như một chứng tích sống động về lịch sử và văn hóa làng Việt, góp phần lưu giữ ký ức cộng đồng và bản sắc của vùng đất Sơn Tây qua nhiều thế hệ.