Hà Nội: Đình Kim, xã Tam Hưng sẽ được gắn biển di tích cách mạng kháng chiến

Hội nghị triển khai cụ thể các nhiệm vụ theo Quyết định số 5310/QĐ-UBND ngày 26-9-2026 của UBND thành phố Hà Nội.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng giao nhiệm vụ cho các đơn vị. Ảnh: Bình Minh

Theo kế hoạch, Lễ gắn biển dự kiến được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 1-10 đến ngày 5-10 tại Di tích lịch sử - văn hóa đình Kim, thôn Song Khê. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, đồng thời góp phần tuyên truyền, giới thiệu và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng nhấn mạnh, Lễ gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến tại đình Kim là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của quê hương Tam Hưng.

Đình Kim, thôn Song Khê, xã Tam Hưng. Ảnh: Bình Minh

Bí thư Đảng uỷ Bùi Văn Sáng yêu cầu các phòng, ban, đơn vị được phân công nhiệm vụ phải xác định rõ trách nhiệm, chủ động triển khai công việc theo đúng tiến độ; bảo đảm từng phần việc được chuẩn bị chu đáo, đồng bộ, trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện phục vụ đại biểu, nhân dân trong thời gian diễn ra sự kiện.

Trước đó, Chủ tịch UBND xã Tam Hưng Bùi Đình Thái kiểm tra, đôn đốc công tác chỉnh trang khuôn viên đình Kim, thôn Song Khê. Ảnh: Bình Minh

Về công tác tuyên truyền, cần được triển khai sâu rộng, làm nổi bật giá trị lịch sử của đình Kim và những đóng góp của nhân dân địa phương trong sự nghiệp cách mạng, kháng chiến. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn.

Đối với các đơn vị được giao nhiệm vụ (Phòng Văn hóa - Xã hội, Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng, Trạm Y tế, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Ban Quản lý di tích đình Kim) phải chủ động phối hợp, thường xuyên rà soát tiến độ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh; kiểm tra, tổng duyệt trước buổi lễ, bảo đảm mọi nội dung được thực hiện đúng chương trình, kịch bản và yêu cầu đề ra.