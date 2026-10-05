Hà Nội: Đình Kim, xã Tam Hưng được gắn biển di tích cách mạng kháng chiến

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây Khuất Hữu Sơn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Đình Cảnh.

Các đại biểu dâng hương tại Đình Kim. Ảnh: Văn Tuyến

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo sở ngành, văn phòng Thành ủy, văn phòng đoàn đại biểu HĐND thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Thanh Oai (cũ); các đại biểu đại diện lãnh đạo các xã, phường; các đồng chí lão thành cách mạng; lãnh đạo xã Tam Hưng và đông đảo nhân dân, du khách thập phương.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trao Quyết định gắn biển Di tích cách mạng kháng chiến Đình Kim tới cán bộ và nhân dân xã Tam Hưng. Ảnh: Văn Tuyến

Tôn vinh những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của quê hương Tam Hưng

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Tam Hưng Bùi Đình Thái cho hay: Thắng lợi lịch sử ngày 10-10-1954 khi đoàn quân trở về tiếp quản Thủ đô không chỉ là kết tinh từ sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân nội thành, mà còn được vun đắp từ sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của các địa phương vùng ngoại thành.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Văn Tuyến

Trong hành trình vẻ vang đó, xã Tam Hưng và di tích Đình Kim giữ một vị trí đặc biệt quan trọng: Cách đây 72 năm, ngay sau khi Hiệp định Giơ-Ne-Vơ được ký kết, nhiệm vụ chuẩn bị tiếp quản Thủ đô được đặt ra vô cùng khẩn trương, phức tạp và yêu cầu bảo mật tuyệt đối.

Từ ngày 20-7-1954 đến ngày 10-10-1954, ngôi Đình Kim cổ kính của làng Song Khê đã trở thành trụ sở làm việc bí mật của Thành ủy Hà Nội. Cũng tại đây, Trung ương và Thành ủy đã đặt một Tiểu ban đặc biệt gồm 15 cán bộ do đồng chí Trần Trọng Quế làm Trưởng Tiểu ban.

Chủ tịch UBND xã Tam Hưng Bùi Đình Thái phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Văn Tuyến

Tiểu ban đã làm việc đêm ngày, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ in ấn hàng ngàn tài liệu, truyền đơn, chính sách tiếp quản của Đảng và Chính phủ để kịp thời chuyển tới nhân dân và các lực lượng cách mạng trong nội thành. Những trang tài liệu được in ra từ Đình Kim ngày ấy chính là nguồn sáng tư tưởng, định hướng cho công tác tiếp quản diễn ra an toàn và thắng lợi trọn vẹn.

Đình Kim, thôn Song Khê, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội. Ảnh: Văn Tuyến

Song song với giá trị lịch sử cách mạng vô giá, Đình Kim còn là một kiệt tác di sản văn hóa, kiến trúc nghệ thuật truyền thống, nơi đây hiện còn lưu giữ 20 đạo sắc phong quý hiếm của các triều đại, cùng hệ thống hoành phi, câu đối, văn bia giàu giá trị nghệ thuật và tâm linh, đã được Nhà nước xếp hạng là Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia từ năm 2000. Chính sự hòa quyện giữa bề dày văn hóa truyền thống và truyền thống cách mạng anh hùng đã tạo nên chiều sâu giá trị đặc biệt cho Đình Kim.

Nói về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bùi Đình Thái cho biết, xã Tam Hưng tiếp tục thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý, bảo vệ, trùng tu, tôn tạo nâng cấp địa điểm lưu niệm; phối hợp với các cơ quan của thành phố bảo đảm địa điểm được giữ gìn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa đúng quy định.

Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về lịch sử, cách mạng Đình Kim, từng bước xây dựng nơi đây trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ của địa phương. Đặc biệt là, tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân cư, các tổ chức đoàn thể, các nhà trường và thế hệ trẻ trong việc tìm hiểu, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của di tích, gắn với truyền thống lịch sử của quê hương Tam Hưng.

Biến nguồn lực di sản thành động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà khẳng định: Việc tổ chức Lễ gắn biển Địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến ngày hôm nay không chỉ là sự ghi nhận, tôn vinh của thành phố đối với những đóng góp to lớn của mảnh đất và con người Tam Hưng, mà quan trọng hơn, đây là hành động thiết thực để bảo tồn ký ức lịch sử, tri ân thế hệ đi trước và thắp sáng ngọn lửa truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Văn Tuyến

Nhấn mạnh nhiệm vụ gìn giữ và phát huy giá trị của Đình Kim, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh: Đình Kim đã trở thành một "Địa chỉ đỏ" cách mạng của Thủ đô, vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa đặt ra trách nhiệm lớn cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương trong việc gìn giữ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Hưng phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, coi việc bảo vệ, bảo tồn di tích Đình Kim là nhiệm vụ thường xuyên. Theo đó, xã Tam Hưng cần chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống thiết thực cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh thiếu niên và học sinh địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ gắn biển Di tích cách mạng kháng chiến Đình Kim. Ảnh: Văn Tuyến

Đặc biệt là chủ động nghiên cứu, kết nối Đình Kim với các điểm di sản, làng nghề, cảnh quan sinh thái trên địa bàn; từng bước đưa nơi đây trở thành một điểm đến du lịch văn hóa – lịch sử – trải nghiệm hấp dẫn, biến nguồn lực di sản thành động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Đối với các sở, ban ngành của thành phố, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn và hỗ trợ xã Tam Hưng trong công tác quản lý, bảo vệ, trùng tu di tích theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa. Đồng thời, hỗ trợ địa phương nghiên cứu, sưu tầm, hoàn thiện chuẩn hóa tài liệu thuyết minh, đảm bảo thông tin tuyên truyền chính xác, sinh động, khoa học và có sức lan tỏa sâu rộng.

“Tôi tin rằng Địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến Đình Kim sẽ luôn được quản lý, bảo vệ và phát huy hiệu quả nhất; mãi mãi là ngọn lửa sưởi ấm truyền thống yêu nước, niềm tự hào của Nhân dân xã Tam Hưng và của Thủ đô Hà Nội”, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà bày tỏ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HBND xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Văn Tuyến

Thay mặt lãnh đạo xã Tam Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HBND xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Đồng thời khẳng định, nhằm khai thác giá trị của Đình Kim nói riêng và các di tích trên địa bàn nói chung, xã Tam Hưng sẽ lập hồ sơ cải tạo, nâng cấp, tu bổ giai đoạn 2 và xây dựng dự án trùng tu hệ thống hầm địa đạo từ Chùa Bối Khê – Di tích Quốc gia đặc biệt qua nhà thờ Lưỡng quốc Trạng nguyên Nguyễn Trực và Đình Kim; dự án công viên Bia chiến tích chứng tích chiến tranh, nơi máy bay B52 của Mỹ bị bắn rơi khi xâm phạm vào vùng trời Thủ đô thành một quần thể không gian văn hóa truyền thống, lịch sử. Qua đó, giới thiệu một cách chính xác, sinh động, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và xã hội.