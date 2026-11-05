Hà Nội định hướng phát triển Nghĩa trang Yên Kỳ thành công viên tưởng niệm sinh thái

Báo cáo tại buổi khảo sát, ông Phùng Hữu Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã Vật Lại cho biết, dự án Công viên Nghĩa trang Yên Kỳ giai đoạn 1 có quy mô khoảng 200,03ha, triển khai trong 16 năm, liên quan đến nhiều hộ dân. Quá trình thực hiện phát sinh vướng mắc về nguồn gốc đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đơn thư của người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng khảo sát dự án Công viên Nghĩa trang Yên Kỳ.

Đến nay, xã đã hoàn thành giải phóng mặt bằng theo kế hoạch, bàn giao 96ha cho nhà đầu tư. Khoảng 10ha còn lại đang được địa phương phối hợp rà soát, giải quyết các tồn tại. Tuy nhiên, những vấn đề liên quan đến tái định cư, chính sách bồi thường, hỗ trợ người dân bị thu hồi đất vẫn cần tiếp tục được tập trung xử lý.

Xã Vật Lại kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư các tuyến giao thông kết nối, nghiên cứu phương án mở rộng quốc lộ 32 và các tuyến đường liên quan; đồng thời xem xét triển khai giai đoạn 2 dự án Nghĩa trang Yên Kỳ và xây dựng các khu tái định cư đồng bộ. Địa phương cũng đề nghị chủ đầu tư sớm bố trí kinh phí, hoàn thiện hạ tầng tái định cư, bảo đảm quyền lợi và ổn định đời sống người dân.

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, địa phương, Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng yêu cầu việc đầu tư hạ tầng giao thông khu vực phải được xem xét trên cơ sở quy hoạch tổng thể, xác định rõ thứ tự ưu tiên, hiệu quả kết nối và khả năng cân đối nguồn lực. Các phương án cần được rà soát kỹ, tránh đề xuất nhiều tuyến đường song song nhưng thiếu nguồn vốn, dẫn đến đầu tư dàn trải.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng làm việc tại xã Vật Lại.

Đối với định hướng phát triển dự án giai đoạn 2, ông Trương Việt Dũng nhấn mạnh cần thay đổi cách tiếp cận, không chỉ coi đây là dự án nghĩa trang đơn thuần mà phải nghiên cứu theo mô hình công viên tưởng niệm sinh thái. Trong đó, không gian tưởng niệm, văn hóa tâm linh cần được kết hợp hài hòa với cảnh quan xanh và các hoạt động phát triển kinh tế cộng đồng.

Đáng chú ý, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu đặt quyền lợi, sinh kế của người dân địa phương vào trung tâm quá trình triển khai dự án. Người dân không chỉ là đối tượng chịu tác động mà cần được tạo điều kiện tham gia trực tiếp vào các hoạt động dịch vụ, sản xuất, kinh doanh, từ chăm sóc cây xanh, cảnh quan đến phục vụ tang lễ và cung ứng sản phẩm thiết yếu.

Ông Dũng gợi mở nghiên cứu hình thành các vùng trồng hoa, cây cảnh; tổ chức hợp tác xã, nhóm hộ sản xuất và cung ứng hoa tươi phục vụ khu tưởng niệm cũng như thị trường bên ngoài. Cùng với đó là phát triển các dịch vụ tang lễ, hoa tươi, lễ phẩm, đồ thờ và những sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực tế. Đây là hướng đi có thể tạo việc làm tại chỗ, giúp người dân chuyển đổi sinh kế và hưởng lợi từ chính quá trình phát triển dự án.

Việc đào tạo nghề, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cần được triển khai từ sớm, gắn với những mô hình sản xuất, kinh doanh cụ thể. Theo ông Dũng, hỗ trợ người dân không chỉ dừng ở chính sách cho vay vốn mà quan trọng hơn là xây dựng được mô hình hiệu quả, tạo cơ hội việc làm và thu nhập ổn định.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng lưu ý nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong quản lý, vận hành công viên, từ quản lý thông tin phần mộ, chăm sóc đến cung cấp dịch vụ và thanh toán, hướng tới mô hình quản lý hiện đại, đồng bộ.

Đối với các khu tái định cư, ông Dũng yêu cầu không chỉ dừng ở phân lô, bố trí đất ở mà phải tính toán đầy đủ hệ thống trường học, không gian sinh hoạt cộng đồng, thương mại, dịch vụ và khu vực sản xuất. Mục tiêu là hình thành môi trường sống đồng bộ, giúp người dân có việc làm, chăm sóc gia đình và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu ngay gần nơi ở...