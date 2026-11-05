Hà Nội định hướng phát triển Công viên Nghĩa trang Yên Kỳ theo mô hình sinh thái

Ngày 5/11, khảo sát dự án Công viên Nghĩa trang Yên Kỳ và hạ tầng kết nối trên địa bàn xã Vật Lại, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng yêu cầu nghiên cứu tổng thể hệ thống giao thông, dịch vụ và không gian phát triển khu vực, bảo đảm phù hợp quy hoạch và khả năng triển khai.

Theo ông Dũng, hạ tầng giao thông kết nối cần được xác định rõ thứ tự ưu tiên. Đồng thời, nghiên cứu kết nối khu du lịch tâm linh và các dịch vụ phục vụ người dân đến thăm viếng với dự án.

Hiện nay, dịch vụ phục vụ người dân còn thiếu, hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ, chưa hình thành không gian đồng bộ. Do đó, cần tổ chức các dịch vụ thiết yếu, vừa đáp ứng nhu cầu thực tế, vừa tạo thêm giá trị kinh tế cho khu vực.

Đáng chú ý, đối với giai đoạn 2, Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu thay đổi cách tiếp cận, nghiên cứu phát triển dự án theo mô hình công viên tưởng niệm sinh thái, kết hợp không gian văn hóa tâm linh với cảnh quan và các hoạt động kinh tế cộng đồng.

Ông Dũng nhấn mạnh, dự án phải gắn với quyền lợi và sinh kế của người dân địa phương. Người dân cần được tạo điều kiện tham gia các hoạt động chăm sóc cây xanh, cảnh quan, phục vụ tang lễ và cung cấp dịch vụ thiết yếu.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng khảo sát dự án Công viên Nghĩa trang Yên Kỳ (Ảnh: Hồng Thái).

Thành phố cũng nghiên cứu hình thành các vùng trồng hoa, cây cảnh; tổ chức hợp tác xã, nhóm hộ cung ứng hoa tươi và phát triển các dịch vụ tang lễ, lễ phẩm, đồ thờ. Qua đó, tạo việc làm tại chỗ, giúp người dân chuyển đổi sinh kế. Công tác đào tạo nghề, hỗ trợ chuyển đổi việc làm cần được triển khai từ sớm.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý thông tin phần mộ, chăm sóc cảnh quan, cung cấp dịch vụ và thanh toán, hướng tới mô hình vận hành hiện đại, đồng bộ.

Đối với khu tái định cư, Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu không chỉ bố trí đất ở mà phải đầu tư đồng bộ trường học, không gian sinh hoạt cộng đồng, thương mại, dịch vụ và khu vực sản xuất. Qua đó, bảo đảm người dân có thể làm việc, học tập và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu ngay gần nơi ở.

"Mục tiêu cuối cùng là biến những khó khăn, thách thức của địa phương thành cơ hội phát triển. Dự án chỉ thực sự có ý nghĩa khi vừa đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố, vừa bảo đảm quyền lợi chính đáng, tạo sinh kế và giúp người dân xã Vật Lại được thụ hưởng những giá trị thiết thực từ quá trình đầu tư, phát triển", Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng nhấn mạnh.