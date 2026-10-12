Hà Nội định hướng mỗi tuyến phố trồng một loài cây xanh chủ đạo

Theo đề án, Hà Nội hiện có hơn 1.000 tuyến đường, phố với nhiều loài cây xanh. Việc trồng xen kẽ nhiều loài trên cùng tuyến phố khiến cảnh quan thiếu đồng bộ, gây khó khăn cho công tác chăm sóc, cắt tỉa và quản lý.

Để khắc phục tình trạng này, thành phố định hướng mỗi tuyến phố chỉ trồng một loài cây bóng mát chủ đạo, trường hợp đặc thù có thể sử dụng tối đa 2 loài.

Cây xanh trên cùng tuyến phố sẽ được trồng thống nhất về chủng loại, chiều cao, tán cây và khoảng cách, tạo thành những hàng cây liên tục, góp phần hình thành bản sắc cảnh quan riêng.

Việc lựa chọn cây xanh sẽ căn cứ vào chiều rộng đường, vỉa hè, đặc điểm kiến trúc, mật độ giao thông và chức năng của từng khu vực.

Hà Nội vừa phê duyệt Đề án "Quản lý phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước" (Ảnh: Hữu Thắng).

Đối với những tuyến phố nhỏ trong khu vực nội đô lịch sử, Hà Nội ưu tiên cây có chiều cao vừa phải, tán gọn, rễ ăn sâu nhằm hạn chế ảnh hưởng đến vỉa hè và các công trình ngầm. Trong khi đó, các tuyến đường lớn, đại lộ và đường vành đai sẽ ưu tiên cây có tán rộng, khả năng che bóng tốt, chịu được ô nhiễm môi trường, góp phần giảm nhiệt độ đô thị.

Tại các tuyến phố thương mại, cây bóng mát được kết hợp với cây trang trí thấp, bảo đảm không che khuất mặt tiền cửa hàng hoặc cản trở hoạt động kinh doanh. Đối với khu dân cư, thành phố ưu tiên các loài cây ít rụng quả, rụng lá, không gây mùi khó chịu, có thân và tán cân đối.

Trong khi đó, khu hành chính, chính trị và quảng trường lớn sử dụng cây tạo cảnh quan trang trọng, thống nhất. Các khu đô thị mới ưu tiên cây dễ chăm sóc, sinh trưởng nhanh; khu công nghiệp và các trục giao thông lớn chú trọng lựa chọn cây có khả năng giữ bụi, giảm tiếng ồn, chịu được điều kiện môi trường khắc nghiệt.

6 nhóm cảnh quan định hình diện mạo cây xanh Hà Nội

Đáng chú ý, đề án cũng chia các tuyến phố chính ở khu vực trung tâm Hà Nội thành 6 nhóm cảnh quan, với định hướng lựa chọn cây cụ thể.

Nhóm phố ký ức tại khu vực Ba Đình - Hoàn Kiếm ưu tiên duy trì những hàng cây lâu năm như sấu, nhội, thàn mát, quếch và sao đen.

Phố Phan Đình Phùng tiếp tục giữ hàng sấu từ Mai Xuân Thưởng đến Cửa Bắc, hàng nhội từ Cửa Bắc đến Hàng Đậu. Dưới gốc cây có thể bổ sung cỏ nhung, lài tây, nguyệt quế để tăng diện tích xanh.

Phố Hoàng Diệu định hướng sử dụng quếch và thàn mát làm cây chủ đạo, kết hợp cây sang, chuông vàng cùng các loại hoa ở dải phân cách. Phố Điện Biên Phủ lựa chọn cây sang, sao đen, bổ sung hoa thời vụ và cây bụi thấp để tạo cảnh quan trang trọng quanh khu di tích.

Nhóm tuyến hồ xanh di sản gồm các tuyến Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng quanh Hồ Gươm, được định hướng sử dụng lộc vừng, sấu, bằng lăng, kết hợp cây leo, hoa theo mùa và cây cảnh thấp.

Đường Thanh Niên, nằm giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch, tiếp tục sử dụng phượng và ban trắng làm cây chủ đạo. Dải phân cách có thể trồng thêm tường vi, mai hoa đăng và hoa trang trí, tạo cảnh quan nhiều tầng nhưng vẫn giữ không gian thoáng ven hồ.

Nhóm tuyến chính trị - nghi lễ tập trung ở khu vực Ba Đình, ưu tiên cây có hình dáng cân đối, tạo cảnh quan trang nghiêm.

Các tuyến phố chính ở khu vực trung tâm Hà Nội thành 6 nhóm cảnh quan, với định hướng lựa chọn cây cụ thể (Ảnh: Hữu Thắng).

Đường Hùng Vương sử dụng dầu rái làm cây chủ đạo, kết hợp thảm cỏ nhung. Đường Hoàng Văn Thụ lựa chọn cây sang, bổ sung lài tây, nguyệt quế, ngâu, bạch trinh. Đường Nguyễn Tri Phương tiếp tục trồng sấu trên vỉa hè, kết hợp cây sang và chuông vàng ở dải phân cách.

Nhóm tuyến văn hóa - cư trú nội đô ưu tiên giữ các loài cây đã trở thành đặc trưng của từng con phố.

Phố Trần Hưng Đạo và Hai Bà Trưng duy trì sấu, nhội, kết hợp cây bụi và hoa thấp. Phố Nguyễn Du được định hướng sử dụng hoa sữa làm cây chủ đạo. Phố Quán Sứ lựa chọn sấu và bằng lăng, kết hợp cây bụi thấp quanh gốc.

Nhóm tuyến thương mại - dịch vụ gồm các phố Bà Triệu, Phố Huế, Cầu Giấy và Xuân Thủy. Trong đó, các loài cây được định hướng sử dụng trên Bà Triệu và Phố Huế gồm sấu, lộc vừng, lát hoa. Bồn cây có thể trồng thêm chuỗi ngọc, bạch trinh để tạo mảng xanh tầng thấp.

Trên trục Cầu Giấy - Xuân Thủy, nơi có đường sắt đô thị trên cao, thành phố định hướng trồng bàng lá nhỏ và bằng lăng. Dải phân cách kết hợp cau bụi, huỳnh liên, hoa thời vụ nhằm giảm cảm giác khô cứng của các công trình bê tông.

Nhóm trục giao thông lớn và cửa ngõ ưu tiên cây che bóng tốt, chịu được điều kiện môi trường và tạo cảnh quan trên các tuyến đường dài.

Đường Võ Chí Công và Võ Nguyên Giáp được định hướng trồng giáng hương, long não, dầu rái. Dải phân cách kết hợp kèn hồng, chuông vàng, chà là, ban trắng, tạo những dải cây có hoa trên tuyến kết nối sân bay Nội Bài với trung tâm thành phố.

Đại lộ Thăng Long sử dụng cây sang, lát hoa, xoài trên vỉa hè; kết hợp cọ dầu, phong linh, chà là ở dải phân cách.

Đường Nguyễn Trãi được định hướng thay thế cây hiện có bằng giáng hương để tăng bóng mát, cải thiện cảnh quan, đồng thời bổ sung cây bụi dưới chân đường sắt trên cao. Tuy nhiên, đề án chưa nêu cụ thể số lượng cây cần thay thế, phạm vi và thời gian thực hiện.