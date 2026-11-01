Hà Nội: Định hình tuyến đường sắt mới kết nối Thạch Lỗi - Ngọc Hồi - Thường Tín

Theo Dự thảo Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối thành phố Hà Nội đang trình Bộ Xây dựng xem xét phê duyệt, sẽ xây dựng tuyến đường sắt vành đai phía Tây (Thạch Lỗi - Tây Hà Nội - Ngọc Hồi, Thường Tín) kết nối thông suốt với mạng quốc gia và đô thị.

Theo đó, tuyến có điểm đầu tại ga Thạch Lỗi tại xã Quang Minh, thành Phố Hà Nội và kết nối với tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng thông qua ga này.

Điểm cuối của tuyến được định hướng quy hoạch tại ga Ngọc Hồi thuộc xã Ngọc Hồi và ga Thường Tín thuộc xã Thường Tín, Thượng Phúc, thành phố Hà Nội.

Tuyến đường sắt vành đai phía Tây (Thạch Lỗi - Tây Hà Nội - Ngọc Hồi, Thường Tín) được định hướng quy hoạch đầu tư đường đôi, khổ 1435mm, tốc độ thiết kế 120km/h (Ảnh: minh hoạ).

Ga Ngọc Hồi được quy hoạch là ga đầu mối hành khách phía Nam phục vụ vận tải đường sắt quốc gia (khổ 1435mm và 1000mm), đường sắt tốc độ cao và 5 tuyến đường sắt đô thị gồm các tuyến số 1, 3, 6, 12, 13. Như vậy, tàu khách tuyến vành đai phía Tây kết nối mạng đường sắt quốc gia và mạng đường sắt đô thị Hà Nội tại ga Ngọc Hồi.

Ga Thường Tín (mới) được quy hoạch là ga đầu mối hàng hóa tập trung phía Nam, phục vụ lập tàu hàng khổ 1435mm và 1000mm đi các hướng vành đai phía Đông, vành đai phía Tây và phía Nam. Tàu hàng tuyến vành đai phía Tây sẽ kết nối mạng đường sắt quốc gia tại ga Thường Tín.

Chiều dài phạm vi nghiên cứu của tuyến là 56km; qua địa bàn các phường, xã: Ngọc Hồi, Thường Tín, Tam Hưng, Bình Minh, Phú Lương, Yên Nghĩa, An Khánh, Sơn Đồng, Dương Hòa, Hoài Đức, Đan Phượng, Ô Diên, Yên Lãng, Mê Linh, Yên Thắng, Quang Minh.

Về hướng tuyến, tuyến nối ray trên đường sắt Hà Nội - Lào Cai, sau đó đi theo hướng tuyến vành đai 4 đường bộ (song song phía ngoài vành đai 4), vượt sông Hồng tại cầu mới Hồng Hà qua khu vực Hà Đông nối về yết hầu Nam ga Ngọc Hồi.

Về quy mô, tuyến sẽ được xây dựng đường đôi, khổ 1435mm, tốc độ thiết kế 120km/h. Các ga trên tuyến gồm: Ngọc Hồi, Hà Đông, Tây Hà Nội, Phùng, Thạch Lỗi.

Việc quy hoạch chi tiết tuyến đường sắt vành đai phía Tây là cơ sở để định hướng đầu tư dự án khi nhu cầu vận tải tăng cao, đồng thời địa phương dành quỹ đất cho phát triển cơ sở hạ tầng tuyến cũng như các công trình hạ tầng dọc tuyến, phục vụ phát triển kinh tế.