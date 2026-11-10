Hà Nội định hình tổ hợp ga đường sắt đa phương thức 267ha tại Ngọc Hồi

Đầu mối kết nối 5 tuyến metro và đường sắt tốc độ cao

Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Đường sắt Việt Nam cùng các đơn vị liên quan tham gia ý kiến đối với hồ sơ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tổ hợp ga Ngọc Hồi.

Phối cảnh ga Ngọc Hồi.

Theo đề xuất, tổ hợp ga Ngọc Hồi nằm tại xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội, có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 267ha, gồm hai khu chức năng chính là khu ga rộng 152,2ha và khu phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) rộng 114,9ha. Quy mô dân số dự kiến khoảng 56.720 người.

Trọng tâm của đồ án là hình thành đầu mối giao thông đa phương thức phía Nam Thủ đô, tích hợp đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt quốc gia và hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội. Trong đó, tổ hợp ga dự kiến kết nối 5 tuyến metro gồm tuyến số 1, 3, 6, 12 và 13.

Theo phương án kiến trúc minh họa, khu ga được tổ chức theo mô hình phân tầng chức năng nhằm thuận tiện cho hành khách trung chuyển giữa các loại hình vận tải.

Cụ thể, các nhà ga của 5 tuyến metro được bố trí tại tầng hầm 1, cùng hệ thống đường đỗ, đường dồn tàu, đường tránh và thiết bị rửa toa xe. Không gian mặt đất được tổ chức thành hành lang công cộng, kết nối quảng trường phía Đông và phía Tây.

Tầng nổi thứ nhất dự kiến bố trí các dịch vụ hành khách; tầng nổi thứ hai dành cho ke ga đường sắt quốc gia và đường sắt tốc độ cao. Các tầng phía trên được bố trí dịch vụ, hành chính và đào tạo.

Khu đường sắt quốc gia dự kiến có ga hành khách, đường đón gửi, bãi đỗ tàu và xưởng bảo dưỡng. Đối với đường sắt tốc độ cao, quy hoạch bố trí ga, khu đỗ tàu, đường chạy thử, xưởng bảo dưỡng, kho bãi và các hạng mục kỹ thuật phục vụ khai thác.

Về nhu cầu vận tải, đơn vị tư vấn dự báo lượng hành khách đường sắt tốc độ cao đạt khoảng 34 triệu lượt vào năm 2040 và 62 triệu lượt vào năm 2050. Đường sắt quốc gia dự kiến đạt khoảng 19,4 triệu lượt khách vào năm 2050. Riêng 5 tuyến đường sắt đô thị được dự báo phục vụ khoảng 247.500 lượt khách mỗi ngày.

Đáng chú ý, tổ hợp ga được định hướng kết nối với quốc lộ 1, đường Vành đai 3,5, Vành đai 4 và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Trong nội khu sẽ bố trí quảng trường, điểm đón trả khách, bãi đỗ xe và không gian đi bộ, tạo điều kiện kết nối đường sắt với xe buýt và các phương tiện giao thông đường bộ.

Lộ diện khu đô thị 114ha với chung cư cao 35 tầng ở Ngọc Hồi

Về cơ cấu sử dụng đất, khu ga dự kiến dành khoảng 109ha cho đầu mối hạ tầng kỹ thuật, gồm nhà ga, depot và đường ray; gần 15ha cho cây xanh cảnh quan, khoảng 11ha cho bãi đỗ xe và gần 14ha cho giao thông. Mật độ xây dựng tối đa tại khu đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật được đề xuất là 60%.

Khu phát triển TOD rộng khoảng 114ha được định hướng bố trí các chức năng nhà ở, thương mại, trường học, y tế, văn hóa, thể thao và cây xanh công cộng. Trong đó, đất chung cư và chung cư hỗn hợp chiếm khoảng 43ha, các công trình có chiều cao tối đa 35 tầng; đất cây xanh công cộng khoảng 16ha và đất giáo dục khoảng 10ha.

Tổ hợp ga Ngọc Hồi được định hướng gắn với Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, vừa phục vụ nhu cầu đi lại của cư dân, vừa đáp ứng nhu cầu vận chuyển người dân và khách tham dự các sự kiện thể thao, văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị khu vực phía Nam Thủ đô.

Theo đánh giá hiện trạng, khu vực nghiên cứu hiện có khoảng 40% diện tích là đất nông nghiệp và 27% là ao hồ, đầm. Đây là những yếu tố đặt ra yêu cầu xử lý nền đất yếu tại các vùng trũng, bảo đảm tiêu thoát nước và tổ chức giải phóng mặt bằng khi triển khai dự án.

Về hạ tầng giao thông, phương án quy hoạch xác định tuyến Vành đai 3,5 ở phía Bắc tổ hợp ga có mặt cắt ngang rộng 80m; tuyến đường chính đô thị phía Nam rộng 54m. Các tuyến đường khu vực có mặt cắt từ 19 - 40m, kết hợp mạng lưới đường nội bộ nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận và kết nối giữa các khu chức năng.

Bên cạnh hệ thống giao thông mặt đất, đồ án còn định hướng phát triển không gian ngầm, bố trí các công trình công cộng, bãi đỗ xe và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Về tổ chức thực hiện, UBND TP Hà Nội dự kiến chịu trách nhiệm công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định. Các nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp dự án chịu trách nhiệm tổ chức đầu tư, quản lý và kinh doanh công trình.