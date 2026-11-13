Hà Nội định hình sông Hồng thành trục không gian chiến lược của Thủ đô

Sông Hồng trở thành trục xanh, văn hóa và kinh tế của Thủ đô

Theo quyết định, khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch thuộc địa giới hành chính 16 phường, xã gồm: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam, Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân, với tổng diện tích khoảng 11.418,96ha.

Ranh giới phía Bắc cơ bản lấy đến đê tả ngạn sông Hồng; phía Nam lấy đến đê hữu ngạn sông Hồng; phía Tây giáp cầu Hồng Hà và phía Đông giáp cầu Mễ Sở.

Phối cảnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Theo định hướng, sông Hồng được xác định là trục chiến lược, trục không gian xanh trung tâm, không gian văn hóa, đổi mới sáng tạo, đồng thời là trục kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị của Thủ đô. Không gian hai bên sông hướng tới hình thành biểu trưng cho hình ảnh Hà Nội "Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo".

Ba định hướng ưu tiên là an toàn, sinh thái và giao thông. Việc phát triển đô thị, sử dụng bãi sông, bố trí công trình và hạ tầng phải được kiểm chứng bằng mô hình thủy văn, thủy lực, bảo đảm an toàn phòng, chống lũ, an toàn đê điều và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thành phố cũng đặt yêu cầu hài hòa giữa phát triển đô thị với bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, làng nghề truyền thống và hệ sinh thái sông. Việc cải tạo, chỉnh trang, tái thiết các khu dân cư ngoài đê phải gắn với nâng cao chất lượng sống, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời kế thừa những nội dung quy hoạch, dự án còn phù hợp và khớp nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng tại các khu vực lân cận.

Mục tiêu là hình thành trục không gian xanh trung tâm gắn với văn hóa sáng tạo dọc sông Hồng, kết nối đô thị hai bờ thành một cấu trúc thống nhất, phát huy giá trị cảnh quan, văn hóa, lịch sử và tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Dự báo dân số khu vực từ 800 nghìn đến 1,2 triệu người

Theo các chỉ tiêu dự báo, quy mô dân số khu vực khoảng 800.000–1.200.000 người. Đây là ngưỡng tối đa để tính toán nhu cầu đất đai và khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật. Quy mô dân số cụ thể phụ thuộc vào khả năng đáp ứng các điều kiện an toàn thoát lũ, đê điều và phải được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Diện tích xây dựng, tôn cao bãi sông sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập dự án đầu tư. Các nội dung liên quan đến thoát lũ, an toàn đê điều phải được gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, trình UBND thành phố xem xét theo Điều 26 Luật Đê điều.

Đồ án được xây dựng trên cơ sở báo cáo mô hình tính toán thủy văn, thủy lực và đánh giá tác động đến an toàn thoát lũ của Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thực hiện. Báo cáo đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND thành phố Hà Nội thống nhất tại Văn bản số 467/TB-(BNNMT-UBTPHN) ngày 6/5/2026.

Trong quá trình lấy ý kiến, đồ án tiếp tục được cập nhật theo chỉ đạo tại Thông báo số 538-TB/TU ngày 5/7/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy và Báo cáo số 816-BC/ĐU ngày 3/9/2026 của Đảng ủy UBND thành phố về rà soát, đề xuất phương án ứng xử với di tích lịch sử - văn hóa, làng nghề truyền thống.

Do các nội dung cập nhật làm thay đổi phương án quy hoạch so với phương án đã tính toán trước đó, mô hình thủy văn, thủy lực cần được cập nhật để đánh giá đầy đủ mức độ an toàn phòng, chống lũ. Đối với từng dự án thành phần, chủ đầu tư phải tính toán thủy văn, thủy lực và đánh giá tác động cụ thể, bảo đảm khả năng thoát lũ, an toàn đê điều theo quy định.

Ưu tiên triển khai trục đại lộ, công viên và khu tái định cư

Theo kế hoạch thực hiện, trong giai đoạn đầu, thành phố tập trung triển khai các dự án thành phần gồm: Trục đại lộ cảnh quan hai bên sông; công viên công cộng phường Phú Thượng; công viên bãi sông phường Hồng Hà; khu Phòng khách đô thị; khu tái định cư tại phường Lĩnh Nam; khu đô thị định cư tại phường Long Biên và dự án giải phóng mặt bằng độc lập.

Việc phân chia các dự án thành phần được thực hiện theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 11/5/2026 của HĐND thành phố Hà Nội về quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và các văn bản có liên quan.

Ở giai đoạn tiếp theo, thành phố sẽ triển khai các dự án thành phần còn lại, đồng thời định hướng xây dựng các khu chức năng đô thị mới, gồm khu nhà ở, công trình công cộng hành chính, thương mại, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị. Các nội dung quy hoạch xây dựng đợt đầu sẽ được điều chỉnh phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Thủ đô, bảo đảm kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng khung.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và các dự án đầu tư sẽ cụ thể hóa vị trí, ranh giới, quy mô, chỉ tiêu sử dụng đất trên cơ sở khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn và hồ sơ quản lý đất đai. Việc cụ thể hóa phải phù hợp với định hướng, chỉ tiêu khống chế của quy hoạch phân khu. Trường hợp điều chỉnh định hướng, chức năng hoặc chỉ tiêu, cơ quan liên quan phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo trình tự quy định.