Hà Nội định hình không gian văn hóa, thương mại tại vòm cầu Phùng Hưng

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hồ sơ nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng khu vực vòm cầu Phùng Hưng do UBND phường Hoàn Kiếm trình thẩm định đã cơ bản đáp ứng các yêu cầu về trình tự, thủ tục và thành phần hồ sơ theo quy định.

Sở Xây dựng Hà Nội đánh giá nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng khu vực vòm cầu Phùng Hưng, tỷ lệ 1/500. (Ảnh minh họa).

Quá trình thẩm định được thực hiện thông qua Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn thành phố Hà Nội, đồng thời lấy ý kiến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, trong đó có Bộ Xây dựng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, khu vực nghiên cứu thuộc vùng nội đô lịch sử, có định hướng bảo tồn, tái thiết nhằm phát huy giá trị không gian kiến trúc đô thị hiện có; đồng thời nâng cao chất lượng cảnh quan và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc.

Định hướng quy hoạch cũng đặt ra yêu cầu hình thành các không gian dịch vụ văn hóa, du lịch, thương mại mang bản sắc Thủ đô; nghiên cứu khai thác không gian công cộng để phát triển các hoạt động văn hóa, ẩm thực, trải nghiệm phố cổ và kinh tế đêm.

Sở Xây dựng đánh giá, việc nghiên cứu lập Thiết kế đô thị riêng khu vực vòm cầu Phùng Hưng, tỷ lệ 1/500, phù hợp với định hướng quy hoạch cấp trên đã được phê duyệt.

Tại báo cáo thẩm định, Sở Xây dựng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo UBND phường Hoàn Kiếm nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Xây dựng để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ Thiết kế đô thị riêng, bảo đảm tính khả thi và tuân thủ quy định pháp luật về đường sắt, bảo tồn di sản.

Trên cơ sở kết quả thẩm định, UBND phường Hoàn Kiếm có trách nhiệm hoàn thiện, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng khu vực vòm cầu Phùng Hưng theo quy định.

Việc triển khai nhiệm vụ thiết kế đô thị theo Sở Xây dựng Hà Nội là bước chuẩn bị quan trọng để nghiên cứu chỉnh trang, khai thác không gian khu vực vòm cầu Phùng Hưng theo hướng hài hòa giữa phát triển các hoạt động văn hóa, dịch vụ, du lịch với yêu cầu bảo tồn giá trị lịch sử, kiến trúc và cảnh quan đô thị khu phố cổ Hà Nội.

Trước đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thiết kế đô thị riêng khu vực 131 vòm cầu.

Sở Xây dựng được giao chủ trì thẩm định nhiệm vụ thiết kế đô thị tỷ lệ 1/500, lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan, hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Theo định hướng của thành phố, khu vực này sẽ được phát triển theo mô hình kinh tế đô thị, thúc đẩy kinh tế đêm và hình thành một chỉnh thể thống nhất về không gian đi bộ. Sở Tài chính được giao nghiên cứu cơ chế đầu tư, trong đó xem xét khả năng áp dụng hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOO và các phương thức đầu tư hợp pháp khác.

Thành phố cũng yêu cầu nghiên cứu cơ chế để nhà đầu tư khai thác không gian tại các vòm cầu, một phần vỉa hè sát tuyến vòm, khu vực lòng đường và các nút giao theo thiết kế đô thị. Người dân tại khu vực vỉa hè đối diện tuyến vòm cũng được nghiên cứu để tham gia hoạt động kinh doanh, qua đó hình thành hệ sinh thái không gian phố đi bộ.

UBND phường Hoàn Kiếm được giao xây dựng phương án tổ chức phố đi bộ, làm rõ phạm vi, thời gian hoạt động, tổ chức giao thông, giao thông tĩnh, hậu cần phục vụ kinh doanh và kết nối với các tuyến phố lân cận. Phương án cũng phải đáp ứng các yêu cầu về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường.

Cùng với đó, phường nghiên cứu đề án phát triển kinh tế đêm gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản đô thị, phát triển du lịch, dịch vụ và thương mại.