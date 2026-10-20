Hà Nội định hình diện mạo du lịch mới đến năm 2030

Hà Nội phát huy giá trị di sản, làng nghề và các sản phẩm du lịch đặc trưng, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch hàng đầu cả nước vào năm 2030.

Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 406/KH-UBND về triển khai Chương trình hành động số 20-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, giai đoạn 2026 - 2030.

Kế hoạch hướng tới xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước, hạt nhân dẫn dắt, điều phối liên kết phát triển du lịch vùng, một trong ba cực tăng trưởng du lịch quốc gia; trung tâm du lịch văn hóa - di sản, sáng tạo, sự kiện và dịch vụ du lịch chất lượng cao của khu vực và quốc tế; phát triển du lịch theo hướng thông minh, hiện đại, xanh, bền vững, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế, sức mạnh mềm của Thủ đô và đất nước.

Cụ thể đến năm 2030, phấn đấu đón và phục vụ từ 47 - 50,5 triệu lượt khách du lịch; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 295 - 340 nghìn tỷ đồng; quy mô phòng lưu trú du lịch tăng thêm tối thiểu 10.000 phòng cao cấp (hạng từ 4 - 5 sao); 3 khu du lịch được công nhận khu du lịch Quốc gia (khu du lịch hồ Hoàn Kiếm - phụ cận và khu phố cổ Hà Nội; khu du lịch Ba Vì; khu di tích quốc gia đặc biệt và thắng cảnh Hương Sơn) và các khu du lịch khác có đủ điều kiện.

Một mục tiêu khác là hình thành ít nhất ba làng nghề, làng cổ trở thành điểm đến du lịch chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trong khu vực, quốc tế và đáp ứng các tiêu chí, danh hiệu, giải thưởng quốc tế phù hợp. Các địa điểm được xác định gồm làng cổ ở Đường Lâm, làng nghề dệt lụa Vạn Phúc và làng nghề gốm sứ Bát Tràng.

Đồng thời, thành phố yêu cầu triển khai xây dựng Quy định phối hợp liên ngành trong giải quyết thủ tục cấp phép, chấp thuận tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao, thương mại và sự kiện quốc tế của thành phố theo cơ chế “Một đầu mối - một thủ tục”. Rà soát rút ngắn thời gian cấp phép đối với thủ tục tổ chức hội nghị, hội thảo và các sự kiện quốc tế. Nâng cấp, hoàn thiện một số sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Nội và sản phẩm du lịch liên kết vùng bằng tàu hỏa.

Trong tháng 11 và 12/2026, Thành phố rà soát, hoàn thiện và công bố danh mục sản phẩm du lịch đặc trưng, sản phẩm theo mùa, sự kiện thường niên năm 2027; tích hợp thông tin trên nền tảng HanoiGo. Một số sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Nội và sản phẩm liên kết vùng bằng tàu hỏa cũng được tập trung hoàn thiện điều kiện để công bố, đưa vào khai thác trong thời gian này.

Về cơ chế phát triển, Hà Nội triển khai chính sách kinh tế ban đêm, lựa chọn khu vực đủ điều kiện để xây dựng phương án thí điểm mô hình du lịch, giải trí, thương mại hoạt động 24/7.

Thành phố định hướng hình thành 3-5 trung tâm công nghiệp văn hóa, 2-3 khu phố thương mại và văn hóa (BID); phát triển mới 3-5 tuyến phố đi bộ gắn với ẩm thực, biểu diễn văn hóa theo chủ đề và du lịch đêm; 3-5 mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn; 2-3 tổ hợp du lịch thể thao chuyên nghiệp.

Các mô hình phố đi bộ, du lịch nông nghiệp, nông thôn và tổ hợp du lịch thể thao được xây dựng tiêu chí, lập danh mục trong quý IV/2026; hoàn thiện phương án trong nửa đầu năm 2027, tổ chức thí điểm những mô hình đủ điều kiện trong nửa cuối năm 2027.

Kế hoạch đồng thời đặt nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực, nâng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, phát triển Tổng Công ty Du lịch Hà Nội thành doanh nghiệp có thương hiệu mạnh, năng lực cạnh tranh quốc tế; triển khai du lịch xanh và xây dựng kế hoạch ứng phó khủng hoảng du lịch.