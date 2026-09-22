Hà Nội: Đình chỉ lưu hành, thu hồi loạt mỹ phẩm, dầu gội vi phạm

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành văn bản đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm vi phạm, thực hiện các văn bản của Cục Quản lý Dược số 3404/QLD-MP, 3409/QLD-MP, 3515/QLD-MP và 3517/QLD-MP.

Danh sách thu hồi gồm 5 sản phẩm dầu gội, sữa tắm, dầu xả và nước rửa tay của các nhãn hàng CURIA, VLIACARE; sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ THẢO DƯỢC VICTORY; RECOVERY CELL CREAM; CELL SOLUTION SNOWFLAKES CELL và sản phẩm Yara Professional Protein Shake.

Cụ thể, dầu gội nhãn hàng CURIA, số tiếp nhận 200/25/CBMP-HD, do Công ty TNHH mỹ phẩm Bảo Lợi sản xuất và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, bị thu hồi do công thức lưu thông không đúng hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Tương tự, 4 sản phẩm do Công ty TNHH Nhật Linh Glow Beauty chịu trách nhiệm đưa ra thị trường bị thu hồi, gồm: Sữa tắm VLIACARE, số tiếp nhận 118/25/CBMP-HP; Dầu gội VLIACARE, số tiếp nhận 119/25/CBMP-HP; Dầu xả VLIACARE, số tiếp nhận 120/25/CBMP-HP và Nước rửa tay VLIACARE, số tiếp nhận 141/25/CBMP-HP. Các sản phẩm này đều do Công ty TNHH mỹ phẩm Bảo Lợi sản xuất.

Sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ THẢO DƯỢC VICTORY, số tiếp nhận 06/26/CBMP-NA, lô 010426, ngày sản xuất 15/4/2026, hạn dùng 36 tháng kể từ ngày sản xuất, bị thu hồi do mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật. Công ty TNHH dược Chiến Thắng là đơn vị sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu thu hồi đối với hai sản phẩm do Công ty TNHH Muse Medical chịu trách nhiệm đưa ra thị trường gồm RECOVERY CELL CREAM, loại tuýp 50 g, lô QL148, hạn dùng ngày 28/5/2027 và CELL SOLUTION SNOWFLAKES CELL, loại chai 3 ml x 10 chai, lô J224, hạn dùng ngày 16/3/2028.

Các sản phẩm bị thu hồi do công thức lưu thông không đúng hồ sơ đã công bố; nhãn sản phẩm sử dụng cụm từ gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng sản phẩm đó là thuốc.

Sản phẩm Yara Professional Protein Shake, hộp một chai 200 ml, lô BFA17Q1C3, sản xuất ngày 17/1/2026, hạn dùng ngày 16/1/2029, do Guangdong Gorshow Technology Co., Ltd, Trung Quốc sản xuất, bị thu hồi vì công thức lưu thông không đúng hồ sơ công bố. Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại đào tạo K&N chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.