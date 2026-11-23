Ngày 23/11, Công an xã Quảng Oai (Hà Nội) cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 19/11, Công an xã Quảng Oai tiếp nhận trình báo của anh K.D.H. (SN 2003, trú tại xã Quảng Oai) về việc bị T.V.Đ. (SN 1994, trú cùng xã) hành hung, đe dọa tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở thôn Tiên Phong.

Theo trình báo, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h15 ngày 18/11/2026. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến khoản tiền vay chưa trả.

Tại quán ăn, Đ. chửi bới, nhiều lần dùng tay tát vào mặt và dùng chai nhựa đánh anh H. Khi anh H. định rời khỏi quán, Đ. tiếp tục túm tóc, tát và đe dọa, buộc anh phải hẹn thời hạn trả nợ.

Sau khi được những người có mặt can ngăn, anh H. đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Quảng Oai phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiến hành xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ liên quan.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định vụ việc có dấu hiệu của tội “Cướp tài sản”.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với T.V.Đ. để phục vụ công tác điều tra, xác minh, làm rõ hành vi vi phạm.