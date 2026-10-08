Hà Nội: Điều tra vụ cháy tiệm sửa xe máy ở xã Thượng Phúc, hai người tử vong

Ngày 8/10, liên quan vụ hỏa hoạn làm hai người tử vong tại thôn La Phù, xã Thượng Phúc, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân và danh tính các nạn nhân để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại tiệm sửa xe máy nằm trong nhà dân.

Trước đó, khoảng 18h21 ngày 7/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 Công an Hà Nội nhận tin báo xảy ra cháy tại nhà dân ở thôn La Phù.

Ngay sau đó, Trung tâm điều động bốn phương tiện cùng hơn 20 cảnh sát thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 31, 32, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đến khoảng 18h29, lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường. Lúc này, đám cháy đã phát triển lớn kèm nhiều khói, khí độc.

Vụ cháy khiến nhiều phương tiện bị hư hại.

Bên trong tiệm sửa xe có nhiều vật dụng làm bằng nhựa, cao su, hỏa hoạn có nguy cơ cháy lan sang các khu lân cận. Các lực lượng nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng, chống cháy lan, dập tắt đám cháy và tìm kiếm người bị nạn.

18h42 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng ngăn không để cháy lan sang khu vực xung quanh. Đến 18h57, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Qua xác minh, khu vực xảy ra cháy là nơi sửa xe máy có diện tích khoảng 25m², dạng khung thép lợp mái tôn và nằm trong sân của ngôi nhà cao hai tầng.

Công an Hà Nội đang điều tra, xác minh danh tính hai người tử vong.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện hai nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế. Hiện trường có nhiều xe máy bị thiêu rụi.

Theo người dân sinh sống quanh hiện trường, tiệm sửa xe trên được hai người đàn ông thuê khoảng từ hai tháng nay để làm nơi sửa chữa xe máy và ăn ở, sinh hoạt.