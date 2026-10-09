Hà Nội: Điều tra vụ cháy ở Nguyễn Khánh Toàn, hàng chục xe SH bị lửa thiêu rụi

Sáng 9/10, Công an Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng phường Nghĩa Đô đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại cửa hàng xe máy (số 4 Nguyễn Khánh Toàn).

Bên trong vụ cháy cửa hàng lúc nửa đêm.

Trước đó, vào hồi 22h25 ngày 8/10, cơ quan chức năng nhận tin báo cháy tại cửa hàng xe máy Thành Trung. Sau đó, cảnh sát điều động loạt xe cứu hỏa cùng khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường để triển khai đội hình chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cửa hàng xảy ra hỏa hoạn nằm trong căn nhà cao ba tầng, đây là nơi sửa chữa và trưng bày xe máy để buôn bán.

Trong số xe máy bị hư hỏng có nhiều xe nhãn hiệu SH.

Tại hiện trường, cảnh sát PCCC nhanh chóng phối hợp với lực lượng quân sự phường Nghĩa Đô, công an phường, CSGT và gần 20 người dân tìm cách dập lửa, đồng thời tìm kiếm cứu nạn.

Đến khoảng 22h40 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn vào lúc 23h.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn.

Cơ quan chức năng thống kê, hỏa hoạn may mắn không gây thiệt hại về người, song khiến khoảng hơn 100 xe máy (trong đó có nhiều xe nhãn hiệu SH đã qua sử dụng) bị cháy trơ khung, hư hỏng.

Ngoài ra, lực lượng cứu hộ đã bảo vệ, giải cứu được khoảng 30 xe máy, 8 ô tô và nhiều tài sản khác, không để cháy lan ra khu vực dân cư và các cửa hàng lân cận.