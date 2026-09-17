Hà Nội: Điều tra đường dây lừa đảo tiền Bitcoin Defi liên quan Tiktoker Phạm Tuấn

Ngày 17/9, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra năm 2021 trên địa bàn Hà Nội và một số địa phương khác.

Các đối tượng trong vụ án.

Theo đó, khoảng năm 2021, bốn đối tượng gồm: Dương Nguyên Hùng (SN 1975; trú phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội); Nguyễn Tiến Chiến (SN 1982; trú tại phường Ba Đình, Hà Nội); Đinh Bạt Hùng (SN 1982; trú tại phường Tây Hồ, Hà Nội); Trần Tú Anh (SN 1990; trú tại phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) đã bàn bạc, tạo lập, quản lý, điều hành đồng tiền điện tử Bitcoin Defi.

Sau đó, các đối tượng trên cùng với Phạm Tuấn (SN 2001; trú tại phường Tam Sơn, Bắc Ninh) và Mai Thế Tùng (SN 1982; trú tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) tổ chức các sự kiện quảng cáo, giới thiệu, thu hút, lôi kéo người đầu tư vào đồng tiền điện tử Bitcoin Defi để chiếm đoạt tiền.

Trong số này, Phạm Tuấn đã bị Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội khởi tố cùng 9 bị can khác để điều tra hành vi sử dụng mạng xã hội, kênh YouTube liên quan Phạm Tuấn thường xuyên đăng clip có nội dung mô tả các băng nhóm, giang hồ và bạo lực học đường.

Công an đề nghị các bị hại bị chiếm đoạt tiền với phương thức, thủ đoạn như trên liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự (địa chỉ tại số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô) hoặc điều tra viên qua số điện thoại 0969547887 để phối hợp giải quyết.

Phạm Tuấn từng là "cộng sự" xuất hiện nhiều lần trong các video của Khá "Bảnh" (tức Ngô Bá Khá, năm 2019 bị TAND ở Bắc Ninh tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù). Sau khi Khá "Bảnh" thụ án tù, Phạm Tuấn bắt đầu tự lập các kênh mạng xã hội riêng và hoạt động kinh doanh dịch vụ tăng tương tác trên Facebook. Có thời điểm, kênh Tiktok của Phạm Tuấn thu hút trên 2,6 triệu lượt theo dõi. Còn trang Facebook của đối tượng này có hơn 340.000 người đăng ký.