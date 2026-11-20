Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy phân công ông Vũ Hà, Thành ủy viên, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, điều động đến công tác tại phường Ô Chợ Dừa. Ông Vũ Hà được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định ông Phan Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thường Tín, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Tùng được điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy để bố trí làm thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề Thành phố Hà Nội.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy điều động ông Bùi Tiến Thành, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng Hà Nội, đến công tác tại xã Thường Tín. Ông Bùi Tiến Thành được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín, nhiệm kỳ 2025-2030 và được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Thường Tín, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao quyết định quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ (Ảnh: Phạm Hùng).

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, mỗi quyết định điều động, phân công cán bộ phải tạo ra chuyển biến mới trong công việc.

Đối với ông Vũ Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị sớm nắm chắc tình hình địa bàn, phát huy kinh nghiệm lãnh đạo ở cơ sở, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa giữ vững đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy và hiệu lực quản lý của chính quyền.

Ông Nguyễn Trọng Đông đề nghị ông Phan Thanh Tùng nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề Thành phố Hà Nội, phát huy kinh nghiệm tích lũy qua nhiều vị trí công tác tại huyện Thường Tín trước đây và xã Thường Tín hiện nay.

Đối với ông Bùi Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị khẩn trương nắm tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với tập thể cấp ủy, chính quyền xã Thường Tín để bảo đảm công việc được triển khai liên tục. Cùng với đó, ông Thành cần phát huy chuyên môn, kinh nghiệm quản lý để tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng và hạ tầng tại địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông đề nghị các cơ quan, sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp, tạo điều kiện để các cán bộ sớm tiếp cận công việc, phát huy năng lực, sở trường và hoàn thành nhiệm vụ được giao.