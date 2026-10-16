Hà Nội điều động, để bổ nhiệm đồng chí Duy Hoàng Dương làm Giám đốc Sở Tư pháp

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai; cùng đại biểu Quốc hội chuyên trách, lãnh đạo các ban HĐND thành phố Hà Nội và đại diện một số sở, ngành.

Thay mặt Thường trực Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trao Quyết định cho đồng chí Duy Hoàng Dương. Ảnh: Văn Tuyến

Theo Quyết định số 3159-QĐ/TU ngày 14-10-2026, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công đồng chí Duy Hoàng Dương, sinh ngày 19-9-1986, Thành ủy viên, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố, đến công tác tại Sở Tư pháp thành phố để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy và Thường trực HĐND thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà chúc mừng đồng chí Duy Hoàng Dương được giao trọng trách mới; đồng thời nhấn mạnh đây là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của đồng chí trong thời gian qua.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng đồng chí Duy Hoàng Dương nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Văn Tuyến

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, trong bối cảnh Trung ương xác định xây dựng, hoàn thiện thể chế là một trong những đột phá quan trọng, vai trò của ngành tư pháp ngày càng lớn. Đối với Hà Nội, yêu cầu này càng cấp thiết khi thành phố triển khai Luật Thủ đô năm 2026 và các cơ chế, chính sách đặc thù, tạo động lực phát triển mới. Vì vậy, công tác tư pháp cần bảo đảm tính chặt chẽ, đúng đắn về pháp lý, chủ động tham mưu tháo gỡ vướng mắc về thể chế, góp phần chuyển mạnh tư duy từ quản lý sang kiến tạo phát triển.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đề nghị đồng chí Duy Hoàng Dương tiếp tục phát huy những kinh nghiệm đã tích lũy từ cơ quan dân cử vào thực tiễn điều hành, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả tổ chức thực hiện. Nhanh chóng nắm bắt tình hình, bảo đảm công việc tại cơ quan mới được triển khai liên tục, thông suốt; nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, lấy việc triển khai Luật Thủ đô làm trọng tâm.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Duy Hoàng Dương. Ảnh: Văn Tuyến

Trong đó, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội nhấn mạnh việc cụ thể hóa kịp thời các cơ chế, chính sách, bảo đảm đồng bộ, khả thi và sớm đi vào cuộc sống; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp có năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà cũng đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Tư pháp phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp và tạo điều kiện để đồng chí Duy Hoàng Dương nhanh chóng bắt nhịp công việc, cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Duy Hoàng Dương cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố đã tin tưởng, giao nhiệm vụ mới; đồng thời xác định đây là vinh dự và trách nhiệm chính trị lớn trước Đảng bộ, chính quyền và cử tri Thủ đô.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Duy Hoàng Dương khẳng định sẽ phát huy kinh nghiệm từ công tác HĐND, cùng tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động ngành Tư pháp Hà Nội đoàn kết, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ cương. Trọng tâm là nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định, rà soát và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu cụ thể hóa kịp thời các nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND thành phố để triển khai hiệu quả Luật Thủ đô năm 2026.

Đồng chí Duy Hoàng Dương phát biểu tại chương trình. Ảnh: Văn Tuyến

Cùng với đó, ngành tư pháp sẽ nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ công tư pháp.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch HĐND thành phố trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Duy Hoàng Dương vì có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.