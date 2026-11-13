Hà Nội điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Thảo luận tại Tổ 10 (gồm Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và Đồng Tháp) chiều 13/11 về dự thảo Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi), ĐBQH Lương Đình Hưng (Nghệ An) đề nghị kéo dài thêm 2 năm thời hạn chuyển đổi bắt buộc đối với tàu VR-SB đang khai thác ven biển, đến hết ngày 31/12/2035, với điều kiện tàu còn niên hạn sử dụng, đáp ứng yêu cầu an toàn kỹ thuật và kiểm định; đồng thời bổ sung chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn, ưu đãi tín dụng đầu tư của Nhà nước để chủ tàu thực hiện chuyển đổi.