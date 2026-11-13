Hà Nội điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6075 phê duyệt Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thay thế Quy hoạch được phê duyệt năm 2022. Là một trong 9 trục động lực phát triển, sông Hồng được định hướng trở thành trục không gian xanh trung tâm, kết nối cảnh quan, văn hóa với các hoạt động kinh tế, dịch vụ của Thủ đô.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-dieu-chinh-tong-the-quy-hoach-phan-khu-do-thi-song-hong-246261113200748755.htm