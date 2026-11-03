Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông xe đạp, xe máy trên đường Nguyễn Chí Thanh

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông tại nút giao Kim Mã-Liễu Giai. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 3/11, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện xe đạp, xe máy đi qua khu vực nhà ga S9 trên đường Kim Mã thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn-ga Hà Nội.

Thời gian thực hiện từ ngày 3/11/2026 đến 31/5/2027.

Cụ thể, phương án hướng dẫn điều chỉnh tổ chức giao thông như sau: Đường Nguyễn Chí Thanh (hướng đi Văn Cao) qua khu vực rào chắn nhà ga S9 đi Kim Mã vào trung tâm thành phố, các phương tiện xe đạp, xe máy đi đường Nguyễn Chí Thanh-đường Liễu Giai (đoạn đối diện khách sạn Daewoo)-đường Kim Mã nhỏ (đối diện tòa nhà Metropolis)-đường Kim Mã-trung tâm thành phố.

Đường Kim Mã (hướng Voi Phục-Nguyễn Chí Thanh) qua khu vực rào chắn nhà ga S9 đi Kim Mã vào trung tâm thành phố, các phương tiện xe đạp, xe máy đi đường Kim Mã (đoạn từ đền Voi Phục-Nguyễn Chí Thanh)-đường Liễu Giai (đoạn đối diện khách sạn Daewoo)-đường Kim Mã nhỏ (đối diện tòa nhà Metropolis)-đường Kim Mã-trung tâm thành phố.

Hoặc các phương tiện xe đạp, xe máy đi Kim Mã (đoạn từ đền Voi Phục-Nguyễn Chí Thanh)-đường Nguyễn Văn Ngọc-đường Đào Tấn-đường Kim Mã nhỏ (đối diện tòa nhà Metropolis)-đường Kim Mã-trung tâm thành phố.

Để phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội xây dựng phương án xén vỉa tối đa hè Đào Tấn đoạn sát nút giao Liễu Giai-Đào Tấn để tăng cường trữ lượng phương tiện dừng chờ khu vực nút giao và báo cáo Sở Xây dựng để xem xét, thống nhất triển khai thực hiện (báo cáo Sở Xây dựng phương án trước ngày 11/11/2026).

Đồng thời, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội chỉ đạo đơn vị thi công xây dựng phương án chi tiết để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn trả tối đa diện tích mặt đường phục vụ giao thông nhằm giảm ùn tắc giao thông xung quanh khu vực rào chắn; Triển khai công tác bổ sung hệ thống biển báo và biển chỉ dẫn tại chỗ và từ xa theo đúng nội dung phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đảm bảo phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và thuận lợi cho các phương tiện có nhu cầu lưu thông qua khu vực rào chắn.

Cùng với đó, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội phối hợp với Công an thành phố để xây dựng phương án điều chỉnh pha đèn tín hiệu giao thông khu vực nút Kim Mã-Nguyễn Chí Thanh, Đào Tấn-Liễu Giai và các nút lân cận (cho phù hợp với lưu lượng phương tiện lưu thông liên tục vào khu vực rào chắn); Tiếp tục rà soát đề xuất thu gọn diện tích rào chắn hoàn trả kết cấu mặt đường phục vụ công tác tổ chức giao thông tại các vị trí nhà ga của dự án.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình Hạ tầng giao thông chủ động phối hợp cùng Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội để bổ sung hệ thống biển báo và biển chỉ dẫn tại chỗ và từ xa theo đúng nội dung phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đảm bảo phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và thuận lợi cho các phương tiện có nhu cầu lưu thông qua khu vực; Theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao; Hướng dẫn Chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông tại nút Kim Mã-Nguyễn Chí Thanh, Đào Tấn-Liễu Giai và các nút lân cận cho phù hợp với lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sau khi điều chỉnh tổ chức giao thông.

Đối với Ủy ban Nhân dân phường Giảng Võ chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; Tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao xung quanh khu vực rào chắn./.