Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông Vành đai 1 phục vụ thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Vành đai 1, từ phạm vi rào chắn thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh đến nút giao Voi Phục, thuộc địa bàn phường Láng và phường Giảng Võ nhằm phục vụ thi công dự án Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông đường Vành đai 1 phục vụ thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh. (Ảnh minh hoạ).

Theo phương án mới, các phương tiện xe máy được tổ chức lưu thông 2 chiều theo hướng từ Nguyễn Chí Thanh đi Voi Phục trên một phần đường của 1/2 mặt cắt thiết kế, đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến qua cổng Bệnh viện Nhi Trung ương, với bề rộng mặt đường 8,2m.

Đoạn từ cổng Bệnh viện Nhi Trung ương đến qua cổng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các phương tiện cũng được tổ chức lưu thông 2 chiều theo hướng Nguyễn Chí Thanh đi Voi Phục trên một phần đường của 1/2 mặt cắt thiết kế, với bề rộng mặt đường 15m.

Các nội dung tổ chức giao thông khác tiếp tục thực hiện theo phương án đã được Sở Xây dựng thông báo ngày 1/9/2026. Phương án điều chỉnh được thực hiện từ ngày 22/9 cho đến khi có thông báo thay thế.

Để bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian tổ chức giao thông tạm, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội được yêu cầu bổ sung biển cấm dừng đỗ, biển hạn chế tốc độ tại khu vực cổng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Bệnh viện Nhi Trung ương; duy trì hệ thống chiếu sáng, bố trí đầy đủ biển báo giao thông tại chỗ và từ xa, đồng thời cử lực lượng phối hợp với Cảnh sát giao thông hướng dẫn, phân luồng phương tiện.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình giao thông trên tuyến và khu vực lân cận để kịp thời phát hiện bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án khi cần thiết. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục cầu tại các nút giao Giảng Võ - Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh và các tuyến đường thuộc phạm vi dự án.

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội được đề nghị phối hợp hướng dẫn phân luồng, tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị trên tuyến, nút giao.

UBND phường Láng và phường Giảng Võ phối hợp bố trí lực lượng điều tiết giao thông, đồng thời kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ xe trái phép, đặc biệt tại khu vực cổng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Bệnh viện Nhi Trung ương.

Sở Xây dựng cho biết việc điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc trong quá trình thi công dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.