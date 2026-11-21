Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại hai nút giao trên đường Võ Chí Công. (Ảnh: TRUNG NGUYÊN)

Theo phương án điều chỉnh, trên đường Võ Chí Công, theo chiều từ Cầu Giấy đi cầu Nhật Tân, tại hai nút giao Võ Chí Công-Nguyễn Hoàng Tôn và Võ Chí Công-Xuân La, xe ô-tô từ làn hỗn hợp được phép đi thẳng và rẽ phải. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 24/11/2026.

Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai điều chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ theo phương án mới, bảo đảm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT; đồng thời phối hợp Trung tâm Điều khiển giao thông, Công an thành phố Hà Nội điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu tại các nút giao và khu vực lân cận phù hợp với phương án tổ chức giao thông và lưu lượng phương tiện thực tế.

Các đơn vị chức năng được yêu cầu theo dõi, đánh giá tình hình giao thông, kịp thời phát hiện những bất cập để đề xuất điều chỉnh. Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Ủy ban nhân dân các phường Xuân Đỉnh, Tây Hồ và Phú Thượng phối hợp bố trí lực lượng điều tiết, hướng dẫn giao thông, nhất là tại các điểm quay đầu trên tuyến; kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng, đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông và ùn tắc.

Việc điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông trên tuyến Võ Chí Công, góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, hạn chế ùn tắc tại các nút giao.