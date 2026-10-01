Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Ô Chợ Dừa từ ngày 9/10

Từ ngày 9/10, có sự điều chỉnh tổ chức giao thông tuyến đường Ô Chợ Dừa

Mở rộng mặt đường, tổ chức giao thông 6 làn xe

Theo đó, từ ngày 9/10/2026, đoạn đường Ô Chợ Dừa từ số nhà 34 đến số nhà 80 sẽ được điều chỉnh tổ chức giao thông theo hướng mở rộng mặt đường, tổ chức lưu thông hai chiều với 6 làn xe.

Phương án được Sở Xây dựng Hà Nội xây dựng trên cơ sở kiểm tra, rà soát tình hình giao thông thực tế sau khi tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục, thông xe kỹ thuật phần tuyến chính; đồng thời thực hiện các kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Xây dựng về bảo đảm trật tự, kỷ cương đô thị, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Theo phương án, trên đoạn đường Ô Chợ Dừa từ số nhà 34 đến số nhà 80, dải phân cách giữa sẽ được xén để mở rộng mặt đường thêm 5,5m mỗi bên, tạo thêm không gian cho phương tiện lưu thông.

Sau khi hoàn thành, đoạn tuyến được tổ chức giao thông hai chiều, hai chiều xe chạy được phân cách bằng dải phân cách giữa. Phần mặt đường mở rộng được hoàn thiện đồng bộ với kết cấu mặt đường hiện trạng và phù hợp phương án tổ chức giao thông chung trên toàn tuyến.

Mỗi chiều đường được bố trí 3 làn xe, các làn được phân chia bằng hệ thống vạch sơn kẻ đường theo quy chuẩn hiện hành.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị để phương án tổ chức giao thông mới được áp dụng từ ngày 9/10/2026.

Khẩn trương hoàn thiện hạ tầng, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công

Để bảo đảm tiến độ, Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan di chuyển cây xanh và các công trình hạ tầng kỹ thuật tại khu vực xén dải phân cách, gồm hệ thống điện lực, thông tin liên lạc, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng... Công việc này phải hoàn thành trước ngày 4/10/2026.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông được giao tổ chức xén dải phân cách, bổ sung hệ thống vạch sơn, biển báo và phối hợp điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao lân cận, phù hợp với lưu lượng phương tiện sau khi điều chỉnh. Toàn bộ công việc phải hoàn thành trước ngày 9/10/2026.

Trong quá trình thi công, các đơn vị phải bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, đèn báo hiệu phản quang và lực lượng chốt trực, hướng dẫn, phân luồng giao thông từ xa, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Sở Xây dựng đồng thời đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) và Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa phối hợp bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông, nhất là tại các điểm quay đầu trên tuyến.

Các lực lượng chức năng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán; dừng, đỗ phương tiện trái quy định gây cản trở, ùn tắc giao thông.

Việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Ô Chợ Dừa được triển khai trong bối cảnh lưu lượng phương tiện trên khu vực có những thay đổi sau khi tuyến Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục, thông xe kỹ thuật phần tuyến chính. Phương án mới nhằm khai thác hiệu quả hơn mặt cắt đường, tăng năng lực lưu thông và góp phần bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn.