Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cổ Linh từ ngày 27/9

Dự án hầm chui Cổ Linh. (Ảnh: TRÍ DŨNG)

Theo phương án được Sở Xây dựng Hà Nội thông báo, tại điểm mở dải phân cách quay đầu trên đường Cổ Linh, đối diện ngõ 64 Cổ Linh, các phương tiện ô-tô sẽ bị cấm quay đầu, rẽ trái trong các khung giờ cao điểm.

Cụ thể, thời gian áp dụng vào buổi sáng từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút và buổi chiều từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút. Trong thời gian này, các phương tiện ô-tô có nhu cầu quay đầu sẽ tiếp tục di chuyển và thực hiện quay đầu tại điểm mở dải phân cách tiếp theo.

Tại điểm mở dải phân cách quay đầu trên đường Cổ Linh, giao với đường Trần Đăng Khoa, Sở Xây dựng cũng điều chỉnh tổ chức giao thông theo hướng cấm xe khách và xe có tải trọng toàn bộ lớn hơn 3,5 tấn quay đầu tại vị trí này. Các phương tiện thuộc diện hạn chế được hướng dẫn quay đầu tại điểm mở dải phân cách tiếp theo.

Bên cạnh đó, trên đường Đàm Quang Trung, đoạn giao phố Vũ Lập, sẽ bổ sung biển chỉ dẫn nhằm hướng dẫn các phương tiện đi Hồng Tiến-Nguyễn Văn Cừ thực hiện theo phương án tổ chức giao thông đã điều chỉnh.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, phương án tổ chức giao thông mới bắt đầu thực hiện từ ngày 27/9/2026 và được áp dụng cho đến khi có thông báo thay thế. Việc điều chỉnh nhằm phục vụ quá trình thi công dự án hầm chui tại nút giao Cổ Linh, đồng thời giảm thiểu nguy cơ ùn tắc trên tuyến đường.

Để tổ chức giao thông, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông được giao chỉ đạo các đơn vị quản lý triển khai cắm biển tại các điểm mở dải phân cách theo phương án mới; phối hợp Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội theo dõi, đánh giá tình hình sau điều chỉnh và kịp thời đề xuất phương án phù hợp.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, nhất là tại khu vực nút giao, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến.

Phòng Kiểm tra thuộc Sở Xây dựng sẽ bố trí lực lượng phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn, phân luồng phương tiện. Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội phối hợp hướng dẫn giao thông, tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến và khu vực nút giao.

Ủy ban nhân dân phường Long Biên được đề nghị bố trí lực lượng phối hợp điều tiết, hướng dẫn phương tiện; kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, dừng đỗ xe trái phép và tuyên truyền, hướng dẫn người dân tuân thủ hệ thống biển báo tổ chức giao thông.

Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi tình hình giao thông thực tế để kịp thời phát hiện bất cập, đề xuất điều chỉnh, bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế ùn tắc trong quá trình thi công dự án.