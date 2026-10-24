Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Lê Đại Hành-Mai Hắc Đế từ ngày 24/10

Từ ngày 24/10, thành phố tổ chức cấm ô-tô rẽ trái tại nút giao Lê Đại Hành-Mai Hắc Đế theo cả hai hướng. (Ảnh: SUN)

Theo đó, từ ngày 24/10, thành phố tổ chức cấm ô-tô rẽ trái tại nút giao Lê Đại Hành-Mai Hắc Đế theo cả hai hướng: từ phố Lê Đại Hành đi phố Mai Hắc Đế và từ phố Mai Hắc Đế đi phố Lê Đại Hành. Thời gian áp dụng vào các khung giờ cao điểm hằng ngày, buổi sáng từ 6 giờ đến 9 giờ, buổi chiều từ 16 giờ đến 19 giờ 30 phút.

Phương án được đưa ra trên cơ sở đánh giá tình hình tổ chức giao thông tại nút giao sau thời gian thí điểm, cùng các nội dung đã được thống nhất giữa những đơn vị liên quan. Việc điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông, góp phần bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông và hạn chế tình trạng ùn tắc tại khu vực.

Để triển khai phương án, Sở Xây dựng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông điều chỉnh hệ thống vạch sơn, biển báo theo phương án mới; phối hợp Trung tâm Điều khiển giao thông, Công an thành phố điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu tại nút giao và các khu vực lân cận cho phù hợp với lưu lượng phương tiện.

Các đơn vị chức năng có trách nhiệm theo dõi, đánh giá tình hình giao thông, kịp thời phát hiện những bất cập để đề xuất điều chỉnh phù hợp. Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội được đề nghị bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng phương tiện, nhất là tại các điểm quay đầu trên tuyến đường; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị.

Ủy ban nhân dân phường Hai Bà Trưng phối hợp lực lượng chức năng tổ chức điều tiết giao thông, tuyên truyền để người dân nắm rõ phương án mới; kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng, đỗ xe trái phép gây cản trở giao thông.

Sở Xây dựng Hà Nội khuyến cáo người tham gia giao thông chủ động tìm hiểu phương án phân luồng, lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành hệ thống biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt tại khu vực.