Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Xuân Mai từ ngày 12/10

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1498/TB-SXD về việc điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông tạm thời qua cầu Xuân Mai tại Km422+057 trên đường Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn xã Xuân Mai, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế ùn tắc trong thời gian thi công sửa chữa.

Theo phương án, việc điều chỉnh tổ chức giao thông được thực hiện từ ngày 12/10/2026 đến khi hoàn thành sửa chữa cầu Xuân Mai, dự kiến đến ngày 20/12/2026.

Cụ thể, theo hướng Xuân Mai đi Miếu Môn, toàn bộ ô tô (trừ xe buýt) bị cấm lưu thông qua cầu Xuân Mai trên đường Hồ Chí Minh. Các phương tiện ô tô đi theo hướng Quốc lộ 6 đi đường Hồ Chí Minh được hướng dẫn di chuyển theo hai lộ trình thay thế.

Lộ trình thứ nhất, phương tiện rẽ tại Km30+800 trên Quốc lộ 6 vào đường phố Gốt (xã Phú Nghĩa), tiếp tục đi theo đường Nam Tiến rồi ra đường Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, do đường Nam Tiến có biển hạn chế tải trọng 10 tấn, lộ trình này chỉ áp dụng đối với phương tiện có tải trọng dưới 10 tấn.

Lộ trình thứ hai, phương tiện rẽ tại Km22+120 trên Quốc lộ 6 vào đường Máng 7, tiếp tục đi theo đường tỉnh 419, đường Nguyễn Văn Trỗi rồi ra đường Hồ Chí Minh. Lộ trình này áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện.

Ở chiều ngược lại, các phương tiện di chuyển từ Miếu Môn đi Xuân Mai vẫn được lưu thông bình thường qua cầu Xuân Mai theo hướng đến nút giao Quốc lộ 6 - đường Hồ Chí Minh.

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội cũng thông báo về việc tổ chức giao thông tạm thời đoạn Vành đai 4 từ đê Hữu Hồng (cầu Hồng Hà) đến Đại lộ Thăng Long, nhằm phục vụ thông xe kỹ thuật dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Theo phương án, việc tổ chức giao thông được áp dụng trên địa bàn các xã Ô Diên, Hoài Đức, Sơn Đồng, Dương Hòa và An Khánh, từ ngày 10/10/2026 cho đến khi có thông báo thay thế.

Cụ thể, trên đoạn từ đê Hữu Hồng (Km14+850) đến Đại lộ Thăng Long (Km29+200), các phương tiện lưu thông một chiều trên từng chiều đường riêng biệt. Giao thông tại 5 nút giao được điều khiển bằng hệ thống đèn tín hiệu giao thông.

Tại nút giao đê Tả Đáy (Km27+400), hai đầu đoạn đê nằm trong phạm vi hai đường song hành được rào chắn. Các phương tiện di chuyển theo hướng đê phải nhập làn, rẽ phải vào đường song hành và quay đầu tại vị trí gần nhất.

Tại khu vực Đại lộ Thăng Long, việc kết nối tạm thời giữa đường song hành và đường gom được tổ chức thông qua các nhánh rẽ phải N5 và N6. Theo đó, ô tô di chuyển từ đường gom phía Hà Nội rẽ phải vào nhánh N5 để đi vào đường song hành trái.

Ở chiều ngược lại, ô tô từ đường song hành phải có thể đi ra đường gom qua nhánh N6 hoặc tuyến đường hiện trạng hướng cầu Phương Bản. Xe máy bắt buộc rẽ phải tại Km28+040 ra đường hiện trạng hướng cầu Phương Bản để ra đường gom Đại lộ Thăng Long.