Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long từ 16/10

Cầu Thăng Long. Ảnh minh họa: Trung Nguyên/TTXVN

Cụ thể, phương án điều chỉnh giao thông sẽ cấm các loại xe ô tô đi từ đường gom Bắc cầu Thăng Long (đoạn trước cổng B Khu Công nghiệp Thăng Long) rẽ phải lên cầu Thăng Long từ 5h đến 22h hàng ngày, kể từ ngày 16/10; phương tiện xe buýt cấm trong khung giờ cao điểm.

Để phương án điều chỉnh giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật, bổ sung biển phụ, biển chỉ dẫn tại các vị trí phân luồng tại chỗ và từ xa phù hợp với nội dung điều chỉnh tổ chức giao thông.

Đồng thời, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông rà soát, bổ sung sơn kẻ vạch tim đường gom cầu Thăng Long; quán triệt, phổ biến đến toàn bộ lực lượng trực chốt, hướng dẫn các phương tiện nêu tại mục 1 lưu thông an toàn; thời hạn hoàn thành điều chỉnh, bổ sung biển báo trước ngày 16/10.

Cùng với đó, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt; Thông tin, tuyên truyền đến các đơn vị vận hành xe buýt thực hiện đúng nội dung điều chỉnh, tuyên truyền đến người dân để chủ động trong việc tham gia giao thông bằng xe buýt.

Phòng Kiểm tra (Sở Xây dựng Hà Nội) tổ chức kiểm tra việc thực hiện bảo đảm theo đúng nội dung thông báo và công tác bảo đảm an toàn giao thông khi thi công trên đường bộ đang khai thác của chủ đầu tư.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến và tại các chốt phân luồng triển khai thực hiện nội dung điều chỉnh, bổ sung; hướng dẫn, điều tiết giao thông theo nội dung thông báo; bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông.