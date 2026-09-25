Hà Nội: Điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ thi công hầm chui tại nút giao Cổ Linh​

Ngày 25/9, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 27/9, thực hiện phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại các điểm quay đầu trên đường Cổ Linh (hướng đi Trần Đăng Khoa) phục vụ thi công dự án Đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, phường Long Biên, thành phố Hà Nội.

Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông tại đường Cổ Linh, Long Biên. Ảnh minh họa: TTXVN

Cụ thể, tại điểm mở dải phân cách quay đầu trên đường Cổ Linh (đối diện ngõ 64 Cổ Linh) như sau: cấm các phương tiện ô tô quay đầu, rẽ trái tại các khung giờ cao điểm (sáng từ 6h30 đến 8h30, chiều từ 16h30 đến 18h30), các phương tiện ô tô tại khung giờ trên quay đầu tại điểm mở dải phân cách tiếp theo để giảm thiểu ùn tắc giao thông khu vực tuyến đường.

Tại điểm mở dải phân cách quay đầu trên đường Cổ Linh (giao đường Trần Đăng Khoa): cấm xe khách, xe có tải trọng toàn bộ >3,5T, các phương tiện xe khách, xe có tải trọng toàn bộ >3,5T quay đầu tại điểm mở dải phân cách tiếp theo để giảm thiểu ùn tắc giao thông khu vực tuyến đường.

Cùng với đó bổ sung biển chỉ dẫn trên đường Đàm Quang Trung đoạn giao phố Vũ Lập để hướng dẫn các phương tiện đi Hồng Tiến - Nguyễn Văn Cừ được biết và tuân thủ theo phương án tổ chức giao thông điều chỉnh.

Để phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông chỉ đạo các đơn vị quản lý tổ chức cắm biển tại các điểm mở dải phân cách theo phương án tổ chức giao thông điều chỉnh.

Đồng thời, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố Hà Nội để đánh giá tình hình tổ chức giao thông sau điều chỉnh để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội phối hợp với Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông để đánh giá tình hình tổ chức giao thông sau điều chỉnh để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Cùng với đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình của dự án, đặc biệt là tại các khu vực nút giao để giảm thiểu ùn tắc giao thông khu vực tuyến đường.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tư đô thị trên tuyến đường, nút giao.

UBND phường Long Biên chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương bố trí lực lượng phối hợp với Cảnh sát giao thông Thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

Song song với đó, UBND phường Long Biên tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận; tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân trong khu vực tuyệt đối tuân thủ sự hướng dẫn của hệ thống biển báo tổ chức giao thông tại tuyến đường./.