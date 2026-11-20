Đường Vành đai 2.5 ngày thông xe. (Ảnh: THÙY LINH)

Theo đó, từ ngày 21/11/2026, trên trục đường Vành đai 2,5 tại nút giao Trương Định, theo cả hai hướng từ hầm chui Kim Đồng đi Tân Mai và ngược lại, các phương tiện bị cấm quay đầu và rẽ trái. Phương tiện phải đi thẳng qua nút giao, quay đầu tại điểm mở dải phân cách lân cận và rẽ phải vào đường Trương Định.

Tại nút giao đường Vành đai 2,5-Trương Định đi Tân Mai, ô-tô bị cấm rẽ trái qua nút giao để đi Giải Phóng hoặc hầm chui Kim Đồng trong các khung giờ cao điểm buổi sáng từ 6 giờ đến 9 giờ và buổi chiều từ 16 giờ đến 19 giờ 30 phút hằng ngày. Trong thời gian này, ô-tô phải rẽ phải vào phố Tân Mai, quay đầu tại điểm mở lân cận rồi đi thẳng vào đường Vành đai 2,5 hoặc qua hầm chui Kim Đồng.

Các hướng lưu thông khác tiếp tục thực hiện theo phương án tổ chức giao thông hiện trạng. Thời gian áp dụng phương án điều chỉnh bắt đầu từ ngày 21/11/2026 cho đến khi có thông báo thay thế.

Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai điều chỉnh hệ thống biển báo, bổ sung biển báo, vạch sơn và các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông; đồng thời theo dõi tình hình lưu thông để kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý những bất cập.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội phối hợp hướng dẫn, phân luồng phương tiện, điều chỉnh pha đèn tín hiệu phù hợp với lưu lượng giao thông. Các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương được đề nghị phối hợp điều tiết giao thông, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và tuyên truyền để người dân chấp hành hệ thống biển báo, sơn kẻ đường.