Hà Nội: Điều chỉnh tổ chức giao thông một chiều trên tuyến đường Vành đai 1 từ hôm nay

Theo thông báo từ Sở Xây dựng Hà Nội, các loại phương tiện lưu thông trên tuyến Vành đai 1 sẽ chuyển sang đi một chiều trên từng chiều đường riêng biệt tại các đoạn cụ thể:

Đoạn từ nút giao Hoàng Cầu đến sát nút giao Giảng Võ - Láng Hạ;

Đoạn từ nút giao Giảng Võ đến nút giao Nguyễn Chí Thanh;

Đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đi Voi Phục.

Riêng đối với tuyến đường La Thành, cơ quan chức năng tổ chức giao thông một chiều áp dụng cho tất cả các phương tiện trên đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh hướng về Voi Phục.

Từ ngày 9/10, Sở Xây dựng Hà Nội chính thức áp dụng phương án phân luồng, tổ chức giao thông một chiều trên từng chiều đường riêng biệt tại một số đoạn tuyến thuộc Vành đai 1, nhằm phục vụ công tác thông tuyến và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Để đảm bảo các phương tiện lưu thông an toàn và thuận lợi, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo giao thông tại chỗ và biển chỉ dẫn từ xa.

Trong đó, đặc biệt lưu ý hệ thống biển hướng dẫn luồng xe di chuyển vào hai cơ sở y tế lớn trên địa bàn là Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá lưu lượng phương tiện thực tế trên toàn tuyến và các khu vực lân cận để kịp thời phát hiện bất cập, điều chỉnh phương án phân luồng phù hợp với tình hình giao thông thực tế.