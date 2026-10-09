Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông đường Vành đai 1 phục vụ thông xe toàn tuyến

Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục. (Ảnh TRÍ DŨNG)

Theo Thông báo số 1490/TB-SXD ngày 9/10/2026, phương án tổ chức giao thông được điều chỉnh trên cơ sở hiện trạng hạ tầng, tiến độ triển khai dự án và sự thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị liên quan. Thời gian thực hiện từ ngày 9/10/2026 đến khi có thông báo tiếp theo.

Cụ thể, trên tuyến Vành đai 1, từ nút giao Hoàng Cầu đến khu vực gần nút giao Giảng Võ-Láng Hạ, tổ chức giao thông một chiều trên từng chiều đường riêng biệt đối với tất cả các loại phương tiện. Phạm vi mặt đường thực hiện theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt; tại những vị trí gần nút giao đang thi công cầu cạn, tổ chức lưu thông theo bề rộng mặt đường hiện trạng.

Phương án tương tự được áp dụng đối với đoạn từ nút giao Giảng Võ-Láng Hạ đến nút giao Nguyễn Chí Thanh và đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đi Voi Phục. Riêng đường La Thành, tổ chức giao thông một chiều đối với tất cả các phương tiện theo chiều từ Nguyễn Chí Thanh đi Voi Phục. Tổ chức giao thông tại các nút giao tiếp tục thực hiện theo phương án đã được Sở Xây dựng thông báo trước đó.

Để bảo đảm giao thông thông suốt trong quá trình khai thác, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan triển khai điều chỉnh hệ thống biển báo, vạch sơn, rào chắn và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông.

Hệ thống chiếu sáng phải được duy trì thường xuyên; biển báo hướng dẫn phân luồng cần được bố trí đầy đủ tại chỗ và từ xa, đặc biệt tại khu vực Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Các đơn vị cũng phải bố trí lực lượng hướng dẫn, phối hợp với Cảnh sát giao thông điều tiết phương tiện tại những vị trí thi công và nút giao trọng điểm. Việc điều chỉnh phạm vi rào chắn tại nút giao Nguyễn Chí Thanh phải được các đơn vị liên quan thống nhất về phương án và tiến độ trước khi triển khai, nhằm hạn chế nguy cơ ùn tắc, đồng thời bảo đảm tiến độ các dự án đang thực hiện trong khu vực.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông có trách nhiệm rà soát, thu hồi các biển báo, dải phân cách và đảo giao thông tạm không còn phù hợp; bổ sung biển cấm đỗ tại các vị trí theo yêu cầu. Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội phối hợp bố trí điểm dừng, điều chỉnh luồng tuyến xe buýt phù hợp với phương án tổ chức giao thông mới.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội phối hợp hướng dẫn phân luồng, tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nhất là đi ngược chiều, dừng, đỗ trái phép và không chấp hành hệ thống biển báo. Chính quyền các phường liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành phương án lưu thông, đồng thời xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị thường xuyên theo dõi tình hình lưu thông trên tuyến và khu vực lân cận, kịp thời phát hiện bất cập để đề xuất điều chỉnh phù hợp, góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục được đưa vào khai thác.