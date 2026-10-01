Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông đường Ô Chợ Dừa

Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông giảm ùn tắc giao thông sau khi tuyến Vành đai 1. (Ảnh TRÍ DŨNG)

Việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở rà soát tình hình giao thông sau khi tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục, chính thức thông xe kỹ thuật phần tuyến chính. Đây cũng là một trong những giải pháp được thành phố triển khai nhằm bảo đảm giao thông phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng và nhu cầu đi lại của nhân dân.

Theo phương án được Sở Xây dựng Hà Nội thông báo, trên đường Ô Chợ Dừa, đoạn từ số nhà 34 đến số 80, sẽ thực hiện xén dải phân cách giữa để mở rộng mặt đường thêm 5,5m mỗi bên, tạo thêm không gian cho các phương tiện lưu thông.

Sau khi điều chỉnh, đoạn tuyến này được tổ chức giao thông hai chiều, phân cách bằng dải phân cách giữa. Phần mặt đường được mở rộng sẽ được hoàn thiện đồng bộ với kết cấu mặt đường hiện trạng và phương án tổ chức giao thông chung trên toàn tuyến đường Ô Chợ Dừa. Mỗi chiều di chuyển gồm ba làn xe, được phân chia bằng hệ thống vạch sơn theo quy chuẩn hiện hành.

Phương án tổ chức giao thông mới được áp dụng từ ngày 9/10/2026. Trước thời điểm này, các đơn vị chức năng được giao triển khai xén dải phân cách, bổ sung hệ thống vạch sơn, biển báo và các hạng mục liên quan nhằm bảo đảm điều kiện tổ chức giao thông theo phương án mới.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố trong quá trình di chuyển cây xanh và các công trình hạ tầng kỹ thuật như điện lực, thông tin, cấp nước, thoát nước tại khu vực xén dải phân cách, mở rộng mặt đường. Đồng thời, phối hợp Trung tâm điều khiển giao thông, Công an thành phố Hà Nội điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu tại các nút giao lân cận, phù hợp phương án tổ chức giao thông và lưu lượng phương tiện sau điều chỉnh.

Trong quá trình thi công, các đơn vị phải bố trí đầy đủ biển báo công trường, rào chắn, dây phản quang, đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng và biển hướng dẫn phân luồng từ xa. Lực lượng hướng dẫn giao thông cũng được bố trí tại khu vực thi công nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, hạn chế nguy cơ ùn tắc.

Cùng với đó, hệ thống biển báo và sơn kẻ tổ chức giao thông phải tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT. Sở Xây dựng yêu cầu các nội dung liên quan đến điều chỉnh tổ chức giao thông phải được triển khai, hoàn thành trước ngày 9/10/2026.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội được đề nghị bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng phương tiện, tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị trên tuyến đường, các nút giao lân cận.

Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức điều tiết, nhất là tại các điểm quay đầu, đồng thời xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng, đỗ xe trái phép gây mất an toàn và ùn tắc giao thông.

Sau khi phương án được triển khai, các đơn vị chức năng sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình giao thông, tổ chức đếm lưu lượng phương tiện trước và sau điều chỉnh để kịp thời phát hiện bất cập, đề xuất phương án phù hợp. Qua đó góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, giảm thiểu ùn tắc trên đường Ô Chợ Dừa và khu vực lân cận.