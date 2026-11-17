Xe cộ di chuyển qua phố Trần Khát Chân, Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Ngày 17/11, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông trên các phố Lương Yên, Trần Khát Chân, Kim Ngưu phục vụ thi công tuyến cáp ngầm 110kV đoạn từ HN3 đến vị trí cột 19A, Dự án Cải tạo đường dây 110kV Mai Động-Trần Hưng Đạo.

Cụ thể, giai đoạn 1 thi công trên phố Lương Yên và đường Trần Khát Chân, thực hiện từ ngày 20/11 đến ngày 20/12/2026. Phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên phố Lương Yên (từ cột 19A tại điểm ép rác gần cửa khẩu Vân Đồn đến trước cửa số nhà 81 Lương Yên (điểm D), ngã ba Lương Yên giao Trần Khát Chân) phục vụ thi công hào cáp ngầm 110kV từ cột 19A đến điểm D rào chắn phạm vi thi công bằng rào tôn di động.

Thời gian rào từ 22 giờ, thu dọn rào chắn, hoàn trả mặt bằng bảo đảm an toàn giao thông trước 5 giờ sáng. Lòng đường phố Lương Yên bị thu hẹp tổ chức các phương tiện lưu thông hai chiều xe máy, một chiều ôtô hướng từ Trần Khánh Dư đến Trần Khát Chân.

Đối với vị trí đào cắt ngang các ngõ, vị trí đào cắt ngang đường rào chắn phạm vi thi công bằng rào di động không quá 1/2 bề rộng mặt đường để thi công, điều tiết các phương tiện lưu thông cục bộ qua phần đường còn lại. Thi công xong, hoàn trả bảo đảm mặt đường êm thuận, an toàn cho phương tiện tham gia giao thông mới tiến hành thực hiện trên 1/2 phần mặt đường còn lại.

Phương án tổ chức giao thông trên đường Trần Khát Chân (tại ngã ba đường Trần Khát Chân giao phố Lương Yên), từ trước cửa số nhà 81 Lương Yên (điểm D) đến trước cửa số nhà 89 Trần Khát Chân (điểm GC.37.1) rào chắn thi công bằng rào tôn di động. Thời gian rào từ 23 giờ, thu dọn rào chắn, hoàn trả mặt bằng bảo đảm an toàn giao thông trước 5 giờ sáng.

Đối với vị trí đào cắt ngang đường Trần Khát Chân (tại ngã ba đường Trần Khát Chân giao phố Lương Yên) rào chắn phạm vi thi công bằng rào di động, không quá 1/2 bề rộng mặt đường; Thi công xong, hoàn trả tạm mặt đường êm thuận, bảo đảm an toàn giao thông mới tiến hành thi công trên 1/2 phần mặt đường còn lại.

Phương án tổ chức giao thông trên đường Trần Khát Chân (ngã ba đường Trần Khát Chân giao phố Lương Yên-ngã ba đường Trần Khát Chân giao phố Kim Ngưu), từ điểm GC.37.1 (trước cửa số nhà 89 Trần Khát Chân) đến điểm HG16 (trước cửa số nhà 125A Kim Ngưu) dài 182m rào chắn phạm vi thi công bằng rào tôn di động. Thời gian rào từ 22 giờ, thu dọn rào chắn, hoàn trả mặt bằng bảo đảm an toàn giao thông trước 5 giờ sáng.

Phương án tổ chức giao thông trên đường Trần Khát Chân (ngã ba đường Trần Khát Chân giao phố Kim Ngưu), phục vụ thi công hào cáp ngầm 110kV từ điểm HG16 (trước cửa số nhà 125A Kim Ngưu) đến điểm GC.37 (trước cửa số nhà 25 Kim Ngưu) rào chắn phạm vi thi công bằng rào tôn di động. Thời gian rào từ 22 giờ, thu dọn rào chắn, hoàn trả mặt bằng bảo đảm an toàn giao thông trước 5 giờ sáng; rào kín làn đường rẽ phải từ Kim Ngưu đi Trần Khát Chân, tổ chức các phương tiện lưu thông một chiều ra vị trí nút giao ngã ba phố Kim Ngưu giao đường Trần Khát Chân.

Về phương án tổ chức giao thông trên phố Kim Ngưu (ngã ba phố Kim Ngưu giao đường Trần Khát Chân - đầu sông Kim Ngưu đối diện số nhà 79 Kim Ngưu), đoạn từ điểm GC.37 (trước cửa số nhà 25 Kim Ngưu) đến điểm GC.36 (trước cửa số nhà 79 Kim Ngưu) rào chắn phạm vi thi công bằng rào tôn di động. Thời gian rào từ 23 giờ, thu dọn rào chắn, hoàn trả mặt bằng bảo đảm an toàn giao thông trước 5 giờ sáng; tổ chức các phương tiện lưu thông hai chiều.

Phương án tổ chức giao thông trên phố Kim Ngưu (trước cửa số nhà 637 Kim Ngưu), phục vụ thi công hầm nối cáp ngầm 110kV, HN3 rào chắn thi công bằng rào tôn cố định, tổ chức các phương tiện lưu thông một chiều ôtô, hai chiều xe máy. Phương án tổ chức giao thông trên phố Kim Ngưu (đối diện ngõ 285 Kim Ngưu), phục vụ thi công hầm nối cáp ngầm 110kV, HN4 rào chắn thi công bằng rào tôn cố định, tổ chức các phương tiện lưu thông một chiều ôtô, hai chiều xe máy.

Cũng theo Sở Xây dựng Hà Nội, giai đoạn 2 thi công trên phố Kim Ngưu, thực hiện từ ngày 21/12/2026 đến ngày 25/1/2027. Phương án tổ chức giao thông trên phố Kim Ngưu phục vụ thi công hào cáp ngầm 110kV từ điểm HN3 (trước cửa số nhà 637 Kim Ngưu) đến điểm HN4 (đối diện ngõ 285 Kim Ngưu) cũng sẽ rào chắn thi công bằng rào tôn di động. Thời gian rào từ 23 giờ, thu dọn rào chắn, hoàn trả mặt bằng bảo đảm an toàn giao thông trước 5 giờ sáng; tổ chức các phương tiện lưu thông một chiều ôtô, hai chiều xe máy.

Đối với vị trí đào cắt ngang đầu Cầu Sắt (đối diện ngõ 583 Kim Ngưu) và cắt ngang ngã tư Kim Ngưu-Lạc Trung rào chắn phạm vi thi công bằng rào di động, không quá 1/2 bề rộng mặt đường; Thi công xong, hoàn trả tạm mặt đường êm thuận, bảo đảm an toàn giao thông mới tiến hành thi công trên 1/2 phần mặt đường còn lại.

Đối với vị trí khoan ngầm robot giao chéo cống ngầm đường phố Kim Ngưu (tại điểm GC.28) từ trước cửa số nhà 325 Kim Ngưu đến trước cửa số nhà 317 Kim Ngưu rào chắn phạm vi thi công đào 2 hố thế hai đầu bằng rào tôn cố định.

Phương án tổ chức giao thông trên phố Kim Ngưu (từ hầm nối HN4 đến điểm GC.36 trước cửa số nhà 79 Kim Ngưu), phục vụ thi công hào cáp ngầm 110kV từ điểm HN4 (đối diện ngõ 285 Kim Ngưu) đến điểm GC.36 (trước cửa số nhà 79 Kim Ngưu) rào chắn thi công bằng rào tôn di động. Thời gian rào từ 23 giờ, thu dọn rào chắn, hoàn trả mặt bằng bảo đảm an toàn giao thông trước 5 giờ sáng; tổ chức các phương tiện lưu thông một chiều ôtô, hai chiều xe máy.

Đối với vị trí đào cắt ngang đầu Cầu Kim Ngưu 2 (đối diện số nhà 93 Kim Ngưu) rào chắn phạm vi thi công bằng rào di động, không quá 1/2 bề rộng mặt đường; thi công xong, hoàn trả tạm mặt đường êm thuận, bảo đảm an toàn giao thông mới tiến hành thi công trên 1/2 phần mặt đường còn lại. Đối với vị trí khoan ngầm robot giao chéo cống ngầm đường phố Kim Ngưu (tại điểm GC.35.1) từ trước cửa số nhà 89 Kim Ngưu đến trước cửa số nhà 79 Kim Ngưu rào chắn phạm vi thi công đào 2 hố thế hai đầu bằng rào tôn cố định.

Để phương án điều chỉnh giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông khu vực.

Ủy ban Nhân dân các phường Hai Bà Trưng, Bạch Đằng, Vĩnh Tuy chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận./.