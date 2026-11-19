Từ ngày 20/11 đến hết ngày 30/1/2027, một số đoạn đường Cổ Linh (Hà Nội) sẽ được điều chỉnh phương án rào chắn để phục vụ thi công dự án xây dựng tuyến đường trên cao kết nối với đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1701/TB-SXD ngày 19/11/2026 về việc chấp thuận phương án điều chỉnh rào chắn tổ chức giao thông trên tuyến đường Cổ Linh đến nút giao đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, phường Long Biên, nhằm phục vụ thi công dự án xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng (giai đoạn 1).

Theo phương án được chấp thuận, đoạn từ ngõ 206 Cổ Linh đến ngõ 216 Cổ Linh, dài khoảng 260m, sẽ được rào chắn cố định làn phương tiện sát vỉa hè hai bên đường. Việc rào chắn nhằm phục vụ thi công hạng mục xén vỉa hè, mở rộng mặt đường Cổ Linh, phục vụ thi công giai đoạn 2 của dự án.

Việc điều chỉnh rào chắn nhằm phục vụ thi công giai đoạn 2 của Dự án xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (giai đoạn 1)/Ảnh baoxaydung.vn

Đối với đoạn từ ngõ 33 Cổ Linh đến ngõ 541 Cổ Linh, phương án rào chắn di động tiếp tục được thực hiện theo Thông báo số 1599/TB-SXD ngày 28/10/2026 của Sở Xây dựng Hà Nội. Các nội dung khác về tổ chức giao thông tiếp tục giữ nguyên theo thông báo này.

Thời gian thực hiện phương án điều chỉnh từ ngày 20/11 đến hết ngày 30/1/2027. Trong các ngày lễ, Tết, ngày diễn ra lễ hội trên địa bàn đang thi công hoặc khi có yêu cầu của cơ quan chức năng nhằm bảo đảm an toàn giao thông, chủ đầu tư phải chỉ đạo đơn vị thi công thu dọn máy móc, vật liệu xây dựng, đất đá thải tại công trường và hoàn trả ngay hiện trạng hạ tầng giao thông.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án Hạ tầng phường Long Biên và các đơn vị thi công triển khai biện pháp thi công cuốn chiếu theo từng phân đoạn, bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc trong phạm vi dự án.

Tại khu vực thi công phải bố trí hàng rào, dây phản quang, hệ thống biển báo và ba lớp cảnh báo trước rào chắn; lắp đặt biển báo khoảng cách 200m, 100m, 50m đến phạm vi thi công, biển hạn chế tốc độ, chóp nón và đèn cảnh báo.

Trước đó, từ ngày 11/11, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã ban hành Thông báo về phương án hướng dẫn tổ chức giao thông trên tuyến đường đê Xuân Quan-Long Biên, đoạn lối xuống nút giao Lâm Du-Cổ Linh và đoạn lối xuống nút giao Bát Khối-Cổ Linh, nhằm phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng đường Cổ Linh-Hồng Tiến thuộc nút giao đường Cổ Linh với cầu Trần Hưng Đạo.

Theo đó, trong thời gian thi công, nhà thầu sẽ rào chắn cố định toàn bộ mặt đường tại 2 điểm kết nối trên. Các phương tiện lưu thông trên đường đê Xuân Quan - Long Biên có nhu cầu đi đường Cổ Linh và đường Bát Khối sẽ di chuyển theo hướng: Đường đê Xuân Quan - Long Biên - đường Trần Đăng Khoa - đường Cổ Linh - đường Bát Khối - đường đê Xuân Quan - Long Biên và ngược lại. Thời gian áp dụng phương án tổ chức giao thông từ ngày 11/11/2026 cho đến khi có thông báo thay thế.

Việc điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm phục vụ tiến độ thi công dự án, đồng thời bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, giảm thiểu ùn tắc tại khu vực 2 phường Long Biên và Bồ Đề.

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