Hà Nội sẽ được điều chỉnh phương án rào chắn để phục vụ thi công dự án xây dựng tuyến đường trên cao kết nối với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. (Ảnh: HƯƠNG TRÀ)

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1701/TB-SXD ngày 19/11/2026 về việc chấp thuận phương án điều chỉnh rào chắn tổ chức giao thông trên tuyến đường Cổ Linh đến nút giao đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, phường Long Biên, nhằm phục vụ thi công dự án xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng (giai đoạn 1).

Theo phương án được chấp thuận, đoạn từ ngõ 206 Cổ Linh đến ngõ 216 Cổ Linh, dài khoảng 260m, sẽ được rào chắn cố định làn phương tiện sát vỉa hè hai bên đường. Việc rào chắn nhằm phục vụ thi công hạng mục xén vỉa hè, mở rộng mặt đường Cổ Linh, phục vụ thi công giai đoạn 2 của dự án.

Đối với đoạn từ ngõ 33 Cổ Linh đến ngõ 541 Cổ Linh, phương án rào chắn di động tiếp tục được thực hiện theo Thông báo số 1599/TB-SXD ngày 28/10/2026 của Sở Xây dựng Hà Nội. Các nội dung khác về tổ chức giao thông tiếp tục giữ nguyên theo thông báo này.

Thời gian thực hiện phương án điều chỉnh từ ngày 20/11 đến hết ngày 30/1/2027. Trong các ngày lễ, Tết, ngày diễn ra lễ hội trên địa bàn đang thi công hoặc khi có yêu cầu của cơ quan chức năng nhằm bảo đảm an toàn giao thông, chủ đầu tư phải chỉ đạo đơn vị thi công thu dọn máy móc, vật liệu xây dựng, đất đá thải tại công trường và hoàn trả ngay hiện trạng hạ tầng giao thông.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án Hạ tầng phường Long Biên và các đơn vị thi công triển khai biện pháp thi công cuốn chiếu theo từng phân đoạn, bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc trong phạm vi dự án.

Tại khu vực thi công phải bố trí hàng rào, dây phản quang, hệ thống biển báo và ba lớp cảnh báo trước rào chắn; lắp đặt biển báo khoảng cách 200m, 100m, 50m đến phạm vi thi công, biển hạn chế tốc độ, chóp nón và đèn cảnh báo.

Các đơn vị cũng phải bố trí người hướng dẫn, phân luồng giao thông tại khu vực thi công và từ xa; phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương để điều tiết phương tiện. Khi xảy ra ùn tắc, phải kịp thời triển khai phương án xử lý, bảo đảm giao thông thông suốt.

Đáng chú ý, phương tiện phục vụ thi công chỉ được phép ra ngoài phạm vi rào chắn trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến trước 5 giờ sáng ngày hôm sau. Trước 5 giờ, các phương tiện phải di chuyển về nơi tập kết, không được dừng, đỗ trong phạm vi thi công gây cản trở giao thông.

Sở Xây dựng Hà Nội đồng thời yêu cầu chủ đầu tư phối hợp các đơn vị liên quan di chuyển hệ thống nhà chờ xe buýt, cây xanh, hệ thống chiếu sáng và thảm cỏ phù hợp phương án tổ chức giao thông điều chỉnh; phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển.

Việc điều chỉnh rào chắn nhằm tạo mặt bằng phục vụ thi công dự án, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trên tuyến đường Cổ Linh và khu vực lân cận.