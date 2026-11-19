Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh rào chắn trên một số đoạn đường Cổ Linh để phục vụ thi công giai đoạn 2 Dự án đường trên cao dọc đường Cổ Linh, kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Phương án tổ chức giao thông mới được áp dụng từ ngày 20/11/2026 đến hết ngày 30/1/2027.

Việc điều chỉnh rào chắn nhằm phục vụ thi công giai đoạn 2 của Dự án xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (giai đoạn 1).

Cụ thể, đoạn từ ngõ 206 đến ngõ 216 Cổ Linh, dài khoảng 260m, sẽ được rào chắn cố định tại làn xe sát vỉa hè hai bên đường để thi công xén vỉa hè, mở rộng mặt đường.

Với đoạn từ ngõ 33 đến ngõ 541 Cổ Linh, phương án rào chắn di động tiếp tục được duy trì theo thông báo ngày 28/10/2026 của Sở Xây dựng Hà Nội.

Để hạn chế ùn tắc, các đơn vị thi công phải triển khai theo từng phân đoạn, bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, đèn cảnh báo và lực lượng hướng dẫn, phân luồng giao thông. Khi xảy ra ùn tắc, cần kịp thời phối hợp xử lý, bảo đảm phương tiện lưu thông an toàn.

Đáng chú ý, xe phục vụ thi công chỉ được ra ngoài phạm vi rào chắn từ 22h hôm trước đến trước 5h sáng hôm sau. Trước 5h, các phương tiện phải trở về nơi tập kết, không dừng, đỗ trong khu vực thi công gây cản trở giao thông.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp di chuyển nhà chờ xe buýt, cây xanh, hệ thống chiếu sáng và thảm cỏ phù hợp với phương án tổ chức giao thông mới. Các lực lượng chức năng tăng cường điều tiết phương tiện, xử lý vi phạm và tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại khu vực thi công cùng các tuyến lân cận.

Dự án xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được UBND TP Hà Nội ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp tại Quyết định số 5610/QĐ-UBND ngày 7/10/2026. Việc điều chỉnh rào chắn là một trong những giải pháp phục vụ thi công dự án, đồng thời yêu cầu các đơn vị kiểm soát chặt chẽ an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc trong khu vực.