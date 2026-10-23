Hà Nội điều chỉnh, rà soát các tuyến buýt kết nối với Bến xe Yên Sở

Xe buýt vào điểm đón khách tại thành phố Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phương án điều chỉnh các tuyến buýt kết nối Bến xe Yên Sở, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng, tạo thuận lợi cho hành khách trung chuyển giữa vận tải liên tỉnh và mạng lưới xe buýt đô thị.

Theo phương án được Sở Xây dựng đề xuất, tuyến buýt số 59 và 16 sẽ được kéo dài điểm đầu cuối về Bến xe Yên Sở; điều chỉnh lộ trình chiều về của tuyến buýt số 04 và số 48 để phương tiện vào đón, trả khách tại sảnh trước Bến xe Yên Sở nhằm mở rộng phạm vi phục vụ đến bến xe mới.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát các tuyến buýt có điểm tập kết gần Bến xe Yên Sở để điều chỉnh phù hợp với nhu cầu đi lại thực tế gồm: các tuyến buýt 05, 06C-D, 25, 26, 30, 32, 37 và 39.

“Việc điều chỉnh sẽ căn cứ vào lưu lượng khai thác các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh tại Bến xe Yên Sở và nhu cầu trung chuyển của người dân,” đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho hay.

Sở Xây dựng Hà Nội sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát mạng lưới tuyến, bảo đảm việc kết nối với Bến xe Yên Sở phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân.

Trước đó, Bến xe khách Yên Sở đã được công bố đưa vào khai thác theo Quyết định số 1878/QĐ-SXD ngày 2/10/2026, với lưu lượng khai thác dự kiến khoảng 990 lượt xe/ngày. Việc đưa bến xe vào hoạt động góp phần giảm tải cho các Bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, đồng thời đặt ra yêu cầu tổ chức các tuyến buýt kết nối thuận tiện, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân./.