Hà Nội điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2025

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trình bày dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Thành Thái Hùng

Theo đó, trên cơ sở kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, UBND thành phố trình HĐND thành phố điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15-6-2026 về quyết toán ngân sách thành phố năm 2025.

Cụ thể, giảm chi ngân sách địa phương, trong đó giảm chi ngân sách cấp thành phố 48 tỷ đồng; đồng thời tăng kết dư ngân sách địa phương; tăng kết dư ngân sách cấp thành phố 48 tỷ đồng.

Các đại biểu thực hiện biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: Thành Thái Hùng

Sau điều chỉnh, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 704.424,2 tỷ đồng.

Về quyết toán thu, chi ngân sách địa phương, tổng thu đạt 439.622,6 tỷ đồng; tổng chi 433.242,9 tỷ đồng. Khoản vay của ngân sách địa phương là 417,7 tỷ đồng; trả nợ gốc 455,9 tỷ đồng; kết dư ngân sách địa phương 6.341,5 tỷ đồng.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Nguyễn Xuân Sáng trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Thành Thái Hùng

Đối với ngân sách cấp thành phố, tổng thu đạt 435.559,3 tỷ đồng; tổng chi 429.841,8 tỷ đồng. Khoản vay của ngân sách cấp thành phố là 417,7 tỷ đồng; trả nợ gốc 455,9 tỷ đồng; kết dư ngân sách cấp thành phố 5.679,4 tỷ đồng.

Trước đó, trình bày báo cáo thẩm tra, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Nguyễn Xuân Sáng cho biết, qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với nội dung UBND thành phố trình.