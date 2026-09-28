Hà Nội điều chỉnh phương thức thuê hơn 12,3ha đất tại dự án Khu du lịch văn hóa Sóc Sơn

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5262/QĐ-UBND về việc chuyển hình thức sử dụng đất và đính chính một số nội dung tại Quyết định số 5362/QĐ-UBND ngày 29/10/2025 liên quan đến Dự án Khu du lịch văn hóa Sóc Sơn khu III - Khu công cộng và làng du lịch tại xã Sóc Sơn.

Theo quyết định mới, diện tích đất cho Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Vui chơi Giải trí Thể thao Hà Nội (HSIC) thuê được điều chỉnh từ 148.707,7 m² xuống còn khoảng 123.300 m². Phần diện tích giảm hơn 25.400 m² là đất giao thông, được điều chỉnh trên cơ sở kết quả rà soát quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ cũng như thực tế quản lý, sử dụng đất tại địa phương.

Đáng chú ý, Hà Nội cũng thay đổi hình thức thuê đất đối với diện tích đất còn lại. Thay vì Nhà nước cho thuê đất và thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, hình thức sử dụng đất được chuyển sang Nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất hàng năm theo đề nghị của chủ đầu tư.

UBND TP.Hà Nội giao các cơ quan chức năng thực hiện việc xác định giá đất, tính tiền thuê đất, hoàn thiện thủ tục liên quan đến hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, các sở, ngành có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các nghĩa vụ tài chính và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.

HSIC được yêu cầu liên hệ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế TP.Hà Nội và các cơ quan liên quan để thực hiện các thủ tục, nghĩa vụ theo quy định.

Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Vui chơi Giải trí Thể thao Hà Nội được thành lập tháng 6/2007, có trụ sở tại thôn Cộng Hòa, xã Sóc Sơn, TP.Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động của các cơ sở thể thao.

Theo đăng ký thay đổi gần đây nhất vào tháng 9/2026, vốn điều lệ của HSIC được nâng từ 1.000 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn được đăng ký là vốn tư nhân trong nước, trong khi cơ cấu cổ đông không được công bố trong thông tin đăng ký doanh nghiệp. Ông Trần Trung Tuân hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của HSIC.