Hà Nội điều chỉnh phương án giao thông nút giao Láng Hạ-Giảng Võ-La Thành

Căn cứ hiện trạng tổ chức rào chắn và biện pháp tổ chức giao thông phục vụ rào chắn thi công của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, từ 15/9/2026, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội điều chỉnh phương án tổ chức giao thông nút giao Láng Hạ-Giảng Võ-La Thành và các khu vực lân cận phục vụ thi công cầu vượt nút giao Láng Hạ-Giảng Võ dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục), thành phố Hà Nội (giai đoạn 2).

Cụ thể, các phương tiện được phép lưu thông vào làn BRT theo hướng Láng Hạ-Giảng Võ, đoạn từ số 8 Láng Hạ đến khu vực giao với đường Trần Huy Liệu.

Theo hướng ngược lại, các loại phương tiện cũng được phép lưu thông vào làn BRT theo hướng Giảng Võ-Láng Hạ, đoạn từ đường Trần Huy Liệu đến số 8 Láng Hạ. Đối với hướng từ Vành đai 1 đi Hào Nam-Hoàng Cầu, ôtô bị cấm quay đầu tại điểm mở số 2 Láng Hạ. Các phương tiện có nhu cầu quay đầu được hướng dẫn di chuyển đến điểm mở kế tiếp theo hệ thống biển báo giao thông.

Tại đường Giảng Võ, ôtô tải và ôtô khách bị cấm quay đầu tại điểm mở số 227 để đi Vành đai 1 hoặc Láng Hạ. Các phương tiện này được yêu cầu quay đầu tại điểm mở kế tiếp theo hướng dẫn của biển báo.

Các hướng giao thông khác tiếp tục thực hiện theo phương án đã được Sở Xây dựng thông báo tại các văn bản trước đó. Phương án tổ chức giao thông mới được áp dụng từ ngày 15/9/2026 cho đến khi có thông báo tiếp theo./.